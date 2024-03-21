В ТИУ доцент взяла взятку за сдачу экзамена

В Тюменском индустриальном университете студент сдал экзамен за взятку

22 марта 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Студент заплатил 15 тысяч рублей, но до доцента добрались лишь 2 500 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Доцент одной из кафедр Тюменского индустриального университета взяла взятку от студента, за что поставила ему хорошую оценку на экзамене, который молодой человек не сдавал. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Студент Тюменского индустриального университета узнал, что за 15 000 рублей можно получить положительную оценку на одном из экзаменов. Он передал деньги посреднику, а тот отдал их еще одному посреднику, но не все, а всего 2 500 рублей, оставив остальную сумму себе. Второй посредник отдал деньги доценту кафедры, после чего она проставила студенту экзамен», — говорится в материалах. За дачу взятки молодой человек никакого наказания не получил. На прекращении уголовного дела настаивал адвокат студента. Он исходил из того, что парень активно помогал следствию: явился с повинной и рассказал о деталях преступной схемы. О судьбе доцента, взявшей деньги, в материалах не говорится. URA.RU направило запрос в ТИУ с просьбой рассказать, работает ли эта сотрудница в университете в настоящее время. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доцент одной из кафедр Тюменского индустриального университета взяла взятку от студента, за что поставила ему хорошую оценку на экзамене, который молодой человек не сдавал. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Студент Тюменского индустриального университета узнал, что за 15 000 рублей можно получить положительную оценку на одном из экзаменов. Он передал деньги посреднику, а тот отдал их еще одному посреднику, но не все, а всего 2 500 рублей, оставив остальную сумму себе. Второй посредник отдал деньги доценту кафедры, после чего она проставила студенту экзамен», — говорится в материалах. За дачу взятки молодой человек никакого наказания не получил. На прекращении уголовного дела настаивал адвокат студента. Он исходил из того, что парень активно помогал следствию: явился с повинной и рассказал о деталях преступной схемы. О судьбе доцента, взявшей деньги, в материалах не говорится. URA.RU направило запрос в ТИУ с просьбой рассказать, работает ли эта сотрудница в университете в настоящее время. Ответ ожидается.