В ТИУ доцент взяла взятку за сдачу экзамена

Доцент одной из кафедр Тюменского индустриального университета взяла взятку от студента, за что поставила ему хорошую оценку на экзамене, который молодой человек не сдавал. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU.
«Студент Тюменского индустриального университета узнал, что за 15 000 рублей можно получить положительную оценку на одном из экзаменов. Он передал деньги посреднику, а тот отдал их еще одному посреднику, но не все, а всего 2 500 рублей, оставив остальную сумму себе. Второй посредник отдал деньги доценту кафедры, после чего она проставила студенту экзамен», — говорится в материалах.
За дачу взятки молодой человек никакого наказания не получил. На прекращении уголовного дела настаивал адвокат студента. Он исходил из того, что парень активно помогал следствию: явился с повинной и рассказал о деталях преступной схемы.
О судьбе доцента, взявшей деньги, в материалах не говорится. URA.RU направило запрос в ТИУ с просьбой рассказать, работает ли эта сотрудница в университете в настоящее время. Ответ ожидается.
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