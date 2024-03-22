Завод челябинского олигарха проиграл суд из-за выбросов

Челябинский завод Зюзина проиграл суд из-за выбросов в воздух

22 марта 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Компания «Мечел-Кос» проиграла суд Росприроднадзору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Мечел-Кокс» Игоря Зюзина из Челябинска программа суд Уральскому управлению Росприроднадзора. Как заявила глава федерального ведомства Светлана Радионова, спор шел из-за неучтенного и ненормированного выброса вредных веществ в воздух. «Изучив материалы дела, судья поддержал позицию службы и обязал компанию „Мечел-Кокс“ устранить незаконные выбросы в воздух. Нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки», — уточнила Радионова. Как рассказала глава ведомства, в воздух, в частности, выбрасывались толуол, бензол, этилбензол, фенол и ксилол. В суд «Мечел-Кокс» обратился, посчитав предписание об устранении нарушений строгой мерой. Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области, нарушения на четырех источниках выбросов были зафиксированы в апреле 2023 года, а суд компания обратилась в октябре. При этом устранить нарушения следовало максимум в сентябре, однако за полгода этого сделано не было. «Мечел-Кокс» пытался отодвинуть срок до мая 2024 года. Вынося решение, суд учел, что нарушение влечет непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью. Также не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций. Компания в суде с Росприроднадзором сталкивалась неоднократно. В настоящий момент рассматривается еще несколько исков предприятия. В октябре 2023 года Радионова сообщала о штрафе в 190 тысяч рублей, который суд нарушителю предписал выплатить по инициативе надзорного органа. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к инициатору спора. К моменту публикации ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Мечел-Кокс» Игоря Зюзина из Челябинска программа суд Уральскому управлению Росприроднадзора. Как заявила глава федерального ведомства Светлана Радионова, спор шел из-за неучтенного и ненормированного выброса вредных веществ в воздух. «Изучив материалы дела, судья поддержал позицию службы и обязал компанию „Мечел-Кокс“ устранить незаконные выбросы в воздух. Нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки», — уточнила Радионова. Как рассказала глава ведомства, в воздух, в частности, выбрасывались толуол, бензол, этилбензол, фенол и ксилол. В суд «Мечел-Кокс» обратился, посчитав предписание об устранении нарушений строгой мерой. Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области, нарушения на четырех источниках выбросов были зафиксированы в апреле 2023 года, а суд компания обратилась в октябре. При этом устранить нарушения следовало максимум в сентябре, однако за полгода этого сделано не было. «Мечел-Кокс» пытался отодвинуть срок до мая 2024 года. Вынося решение, суд учел, что нарушение влечет непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью. Также не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций. Компания в суде с Росприроднадзором сталкивалась неоднократно. В настоящий момент рассматривается еще несколько исков предприятия. В октябре 2023 года Радионова сообщала о штрафе в 190 тысяч рублей, который суд нарушителю предписал выплатить по инициативе надзорного органа. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к инициатору спора. К моменту публикации ответ не был получен.