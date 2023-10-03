03 октября 2023

«Мечел-Кокс» будет оштрафован за вредные выбросы

Глава Росприроднадзора: суд поддержал претензии Росприроднадзора к «Мечел-Коксу»
© Служба новостей «URA.RU»
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Радионова. Челябинск
Светлана Радионова прибыла в Челябинск Фото:

Суд оштрафует предприятие «Мечел-Кокс» в Челябинске на сумму порядка 190 тысяч рублей за нанесение вреда природе. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Основной продукт производства — металлургический кокс, вырабатываемый на восьми коксовых батареях, говорится на официальном сайте компании.

«Суд удовлетворил требования по иску о взыскании с ООО „Мечел-Кокс“ порядка 190 тысяч рублей за вред природе. Сумма небольшая, но важен сам факт справедливой оценки действий нарушителя», — сообщила Радионова в telegram-канале.

Главный природоохранный инспектор страны добавила, что иск был основан на выявленном превышении предельно допустимых концентраций загрязнителей в выбросах с предприятия. Кроме того, обнаружен углерод на двух источниках, который не был учтен в нормативах на выбросы.

Родионова прибыла в Челябинск 3 октября, где по инициативе главы региона Алексея Текслера провела выездное заседание Научно-технического совета ведомства. Здесь она выслушала предложение организовать на территории области эксперимент по созданию системы электронного мониторинга качества воздуха и оперативного реагирования на выбросы.

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Суд оштрафует предприятие «Мечел-Кокс» в Челябинске на сумму порядка 190 тысяч рублей за нанесение вреда природе. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Основной продукт производства — металлургический кокс, вырабатываемый на восьми коксовых батареях, говорится на официальном сайте компании. «Суд удовлетворил требования по иску о взыскании с ООО „Мечел-Кокс“ порядка 190 тысяч рублей за вред природе. Сумма небольшая, но важен сам факт справедливой оценки действий нарушителя», — сообщила Радионова в telegram-канале. Главный природоохранный инспектор страны добавила, что иск был основан на выявленном превышении предельно допустимых концентраций загрязнителей в выбросах с предприятия. Кроме того, обнаружен углерод на двух источниках, который не был учтен в нормативах на выбросы. Родионова прибыла в Челябинск 3 октября, где по инициативе главы региона Алексея Текслера провела выездное заседание Научно-технического совета ведомства. Здесь она выслушала предложение организовать на территории области эксперимент по созданию системы электронного мониторинга качества воздуха и оперативного реагирования на выбросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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