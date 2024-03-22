Тюменцам рассказали, как решить проблемы с оплатой проезда в автобусе

Тюменцы пожаловались на задержку оплаты за проезд и попадание банковской карты в «стоп-лист» в автобусах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы пожаловались на задержку оплаты за проезд и попадание банковской карты в «стоп-лист» в автобусах. Как сообщили URA.RU в ТТС, карта автоматически выходит из «стоп-листа», а деньги за поездку списываются спустя несколько дней из-за особенностей межбанковского взаимодействия с процессинговым центром.

«В целях исключения ситуаций попадания карты в „стоп-лист“, пассажирам необходимо производить оплату проезда картой, с имеющимися на ней в необходимом объеме денежными средствами, в также отслеживать, произошло ли списание средств с карты при оплате проезда. В случае, если с карты не произвелось списание оплаты за совершенную поездку, погашение задолженности может быть осуществлено пассажиром самостоятельно через „СберБилет“», — сообщили в ТТС.

Как сообщили в пресс-службе компании, в «стоп-лист» карта может попасть из-за того, что во время списания средств за поездку на ней нет денег. По этой причине карта перестает обслуживаться. Карта избавляется от ограничений автоматически.