На «Курганмашзавод» устроился бывший руководитель актива семьи сенатора Муратова

В конструкторское бюро «Курганмашзавода» устроился работать бывший директор актива оборонного предприятия «Курганприбор» из Новосибирска Алексей Барышев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы промышленности. Курганприбор принадлежит семье сенатора РФ Сергея Муратова.
«Барышев назначен на одну из руководящих должностей в структуру „Курганмашзавода“ — АО „СКБМ“. Ранее он руководил Институтом прикладной физики в Новосибирске, которым владеют „Курганприбор“ и концерн „Калашников“», — рассказал инсайдер агентства.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» переманил экс-директора дорожной фирмы «Регион 45» Илью Коростелева, который занимался привлечением инвестиций на предприятие. На оборонном заводе он вошел в группу имиджевой рекламы.
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