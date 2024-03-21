Генпрокуратура проверила, как строятся дома курганских погорельцев

22 марта 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Проблемы погорельцев продолжает держать на контроле прокуратура (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В курганскую деревню Логоушку и село Юлдус приехало управление Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, чтобы проверить стройку домов для граждан, пострадавших в результате весенних пожаров в 2023 году. Об этом сообщила прокуратура Курганской области. «По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Зайцева С. П. представитель Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе сегодня встретился с жителями села Юлдус и деревни Логоушка, пострадавшими от пожаров весной прошлого года. <…> 76 семьями на жилищные сертификаты принято решение о строительстве домов в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа (26 домов), села Юлдус Шадринского муниципального округа (50 домов) <…> Несмотря на завершения строительства, гражданами были озвучены ряд проблем, связанных с ненадлежащим исполнением подрядчиком условий договора», — сообщило ведомство. Также, отметило, что вопросы, волнующие жителей деревни Логоушка, продолжают держать на контроле прокуроры, а представитель управления генпрокуратуры обсудил с представителем власти округа о скором устранении недостатков при строительстве и замечаний от граждан. Кроме того, ведомство отметило, что помогало пострадавшим гражданам с начала трагедии: восстанавливали документы, устанавливали юридические факты владения сгоревшим имуществом, консультировали по юридическим вопросам, была оказана адресная помощь и прочее. На материальную поддержку из резервного фонда правительства Курганской области 440 семей смогли купить готовое жилье. Также, прокуратура рассказала, что при строительстве новых домов некоторые исполнители нарушили сроки, прописанные в договоре. «По указанию заместителя Генерального прокурора РФ С. П. Зайцева прокуратура Курганской области незамедлительно подключилась к данной проблеме», — уточнило ведомство. Прокуроры, по словам надзорного органа, ежедневно выезжали на объекты, где вместе с гражданами, застройщика, представителей власти обсуждали и решали проблемы. Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе двух уголовных дел по обращениям погорельцев из деревни Логоушка. Люди пожаловались на строителя домов, а также на то, что не все получили выплаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курганскую деревню Логоушку и село Юлдус приехало управление Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, чтобы проверить стройку домов для граждан, пострадавших в результате весенних пожаров в 2023 году. Об этом сообщила прокуратура Курганской области. «По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Зайцева С. П. представитель Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе сегодня встретился с жителями села Юлдус и деревни Логоушка, пострадавшими от пожаров весной прошлого года. <…> 76 семьями на жилищные сертификаты принято решение о строительстве домов в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа (26 домов), села Юлдус Шадринского муниципального округа (50 домов) <…> Несмотря на завершения строительства, гражданами были озвучены ряд проблем, связанных с ненадлежащим исполнением подрядчиком условий договора», — сообщило ведомство. Также, отметило, что вопросы, волнующие жителей деревни Логоушка, продолжают держать на контроле прокуроры, а представитель управления генпрокуратуры обсудил с представителем власти округа о скором устранении недостатков при строительстве и замечаний от граждан. Кроме того, ведомство отметило, что помогало пострадавшим гражданам с начала трагедии: восстанавливали документы, устанавливали юридические факты владения сгоревшим имуществом, консультировали по юридическим вопросам, была оказана адресная помощь и прочее. На материальную поддержку из резервного фонда правительства Курганской области 440 семей смогли купить готовое жилье. Также, прокуратура рассказала, что при строительстве новых домов некоторые исполнители нарушили сроки, прописанные в договоре. «По указанию заместителя Генерального прокурора РФ С. П. Зайцева прокуратура Курганской области незамедлительно подключилась к данной проблеме», — уточнило ведомство. Прокуроры, по словам надзорного органа, ежедневно выезжали на объекты, где вместе с гражданами, застройщика, представителей власти обсуждали и решали проблемы. Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе двух уголовных дел по обращениям погорельцев из деревни Логоушка. Люди пожаловались на строителя домов, а также на то, что не все получили выплаты.