Зачем Запад угрожает отправкой военных на Украину

Политолог Шаповалов: Европа выводит эскалацию отношений с РФ на новый уровень

24 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Запад не сможет собрать большую армию для Украины, сказал Владимир Шаповалов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные политики, используя заявления об отправке военных из Европы в помощь Украине, выводят обострение отношений с РФ на новый уровень. Этот шаг необходим, поскольку финансирование Киева и передача техники не принесла желаемого для них результата. Об этом заявил в беседе с URA.RU политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета (МПГУ), кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. Почему Запад заговорил об отправке военных на Украину «Поскольку все идет по спирали эскалации напряженности со стороны Запада, то следующий шаг — подобного рода заявления. Потому что в противном случае нужно признать проигрыш, а к этому пока их сторона не готова. В данном случае западные политики дошли до стадии проговаривания данных слов. Что будет дальше с точки зрения Запада, сказать сложно, поскольку, очевидно, здесь дефицит стратегического планирования. Люди не думают на шаг вперед, поэтому они пока пошли на этот, чтобы сделать угрожающие заявления и тем самым поддержать спираль эскалации, по которой они забрались достаточно высоко», — сказал Владимир Шаповалов. Новость по теме Песков: Россия находится в состоянии войны По его словам, союзникам Украины сейчас необходимо показать свою решимость на фоне предыдущих провальных планов по уничтожению РФ. «Официальные разговоры на этот счет связаны с тем, что дальнейшие действия должны быть со стороны Запада, поскольку все предыдущие попытки сокрушить Россию оказались неуспешными. Это было финансирование украинской армии, поставки вооружения, начиная с [переносных противотанковых ракетных комплексов] Javelin и заканчивая [танками] Abrams.Мы видим, что нет какого-то чудодейственного оружия, которое способно действовать против России», — отметил политолог. Плачевность положения Украины доказывает реакция США, объяснил эксперт. «Все эти разговоры про отправки военных связаны исключительно с тем, что Украина терпит поражение и уже США заявили (координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби), будет отступать на вторые-третьи рубежи. Даже с учетом того, что США очень редко делаю подобные заявления, можно понять, насколько катастрофичным положение украинской армии сейчас является. Конечно, поэтому возникают всякого рода радикальные идеи об усилении Украины за счет западных армий», — подчеркнул собеседник агентства. Какие трудности с военными есть у Запада Даже если иностранных военных решат отправить на Украину, то это не сможет повлиять на ход боевых действий, уверен Шаповалов. Он разобрал основные причины, мешающие европейским странам оказать реальную поддержку Киеву с помощью живой силы. Западные военнослужащие уже давно находятся на Украине. Они были там до февраля 2022 года и после. Причем, количество западных военнослужащих на территории Украины достаточно высоко. Это не десятки и не сотни человек.

У Запада достаточно ограничены ресурсы, в том числе людские. Их крупнейшие армии, то есть Франции и Великобритании, составляют 100-200 тысяч человек. Даже при очень серьезных усилиях этот потенциал не может быть развернут в достаточно крупные соединения. Значит, перебросить на Украину они могут несколько тысяч человек. Что, конечно, никак не повлияет на действия на линии боевого соприкосновения.

В западном обществе крайне непопулярна идея воевать. В США и Европе все меньшее граждан, которые хотят служить в армии. Это катастрофическая ситуация. Поэтому, конечно, данного рода заявления они не подкрепили нереальной силой.

Запад не воевал с серьезным противником на протяжении многих десятков лет. Он не имеет опыта, который необходим в такого рода действиях.

Мы знаем на практике, к чему приводят подобного рода попытки интервенции. Чем закончили западные армии, которые напали на нашу страну в 1941 году. Чем закончил Наполеон (19 век), который так нравится президенту Франции Эммануэлю Макрону. Все другие случаи завершились так же бесславно. Это позволяет сказать, что, может быть, планы и есть, но их реализация не приведет к цели не допустить победы России. Ранее Макрон предложил отправить Западных военных на Украину. Власти Великобритании не поддержали идею. Затем директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что Франция готовит для этих целей 2000 человек. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что Запад может направить своих военных на Украину в течение двух-трех месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные политики, используя заявления об отправке военных из Европы в помощь Украине, выводят обострение отношений с РФ на новый уровень. Этот шаг необходим, поскольку финансирование Киева и передача техники не принесла желаемого для них результата. Об этом заявил в беседе с URA.RU политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета (МПГУ), кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. «Поскольку все идет по спирали эскалации напряженности со стороны Запада, то следующий шаг — подобного рода заявления. Потому что в противном случае нужно признать проигрыш, а к этому пока их сторона не готова. В данном случае западные политики дошли до стадии проговаривания данных слов. Что будет дальше с точки зрения Запада, сказать сложно, поскольку, очевидно, здесь дефицит стратегического планирования. Люди не думают на шаг вперед, поэтому они пока пошли на этот, чтобы сделать угрожающие заявления и тем самым поддержать спираль эскалации, по которой они забрались достаточно высоко», — сказал Владимир Шаповалов. По его словам, союзникам Украины сейчас необходимо показать свою решимость на фоне предыдущих провальных планов по уничтожению РФ. «Официальные разговоры на этот счет связаны с тем, что дальнейшие действия должны быть со стороны Запада, поскольку все предыдущие попытки сокрушить Россию оказались неуспешными. Это было финансирование украинской армии, поставки вооружения, начиная с [переносных противотанковых ракетных комплексов] Javelin и заканчивая [танками] Abrams.Мы видим, что нет какого-то чудодейственного оружия, которое способно действовать против России», — отметил политолог. Плачевность положения Украины доказывает реакция США, объяснил эксперт. «Все эти разговоры про отправки военных связаны исключительно с тем, что Украина терпит поражение и уже США заявили (координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби), будет отступать на вторые-третьи рубежи. Даже с учетом того, что США очень редко делаю подобные заявления, можно понять, насколько катастрофичным положение украинской армии сейчас является. Конечно, поэтому возникают всякого рода радикальные идеи об усилении Украины за счет западных армий», — подчеркнул собеседник агентства. Даже если иностранных военных решат отправить на Украину, то это не сможет повлиять на ход боевых действий, уверен Шаповалов. Он разобрал основные причины, мешающие европейским странам оказать реальную поддержку Киеву с помощью живой силы. Ранее Макрон предложил отправить Западных военных на Украину. Власти Великобритании не поддержали идею. Затем директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что Франция готовит для этих целей 2000 человек. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что Запад может направить своих военных на Украину в течение двух-трех месяцев.