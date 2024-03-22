«Дочка» пермского «Соликамскбумпрома» вдвое увеличила прибыль

Пермское АО «Транспорт» в 2023 году получило более 100 млн рублей прибыли

22 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Прибыль предприятия в 2023 году резко выросла Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермское акционерное общество «Транспорт», совладельцем которого является завод «Соликамскбумпром», улучшило финансовые показатели. В 2023 году АО получил прибыль в размере 111,1 млн рублей. Это вдвое больше, чем в 2022 году. «Акционерное общество „Транспорт“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 531,5 млн рублей, чистая прибыль — 111,1 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составила 429 млн рублей, а чистая прибыль — 46 млн рублей. Пермское АО «Транспорт» занимается грузоперевозками железнодорожным транспортом. Одним из владельцев предприятия является завод «Соликамскбумпром», которому принадлежит 41% акций транспортной компании. Собственникам остальных акций, согласно данным СБИС, являются Андрей Чукреев и Ольга Егорова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское акционерное общество «Транспорт», совладельцем которого является завод «Соликамскбумпром», улучшило финансовые показатели. В 2023 году АО получил прибыль в размере 111,1 млн рублей. Это вдвое больше, чем в 2022 году. «Акционерное общество „Транспорт“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 531,5 млн рублей, чистая прибыль — 111,1 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составила 429 млн рублей, а чистая прибыль — 46 млн рублей. Пермское АО «Транспорт» занимается грузоперевозками железнодорожным транспортом. Одним из владельцев предприятия является завод «Соликамскбумпром», которому принадлежит 41% акций транспортной компании. Собственникам остальных акций, согласно данным СБИС, являются Андрей Чукреев и Ольга Егорова.