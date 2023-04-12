Завод пермского депутата увеличил выручку, но резко сократил прибыль

Пермское АО «Соликамскбумпром» в 2022 году получило 1,5 млрд прибыли
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Прибыль предприятия в 2022 году сократилась почти на полмиллиарда рублей Фото:

АО «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат заксобрания Пермского края Виктор Баранов, раскрыло финансовые показатели за 2022 год. Предприятие на 1,2 млрд рублей увеличило выручку, при этом почти на резко снизило прибыль, которая составила 1,5 млрд рублей. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«АО „Соликамскбумпром“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 18,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей», — сообщается в документе. По итогам 2021 года предприятие указало выручку в 17,1 млрд рублей и чистую прибыль в 2 млрд рублей.

Завод «Соликамскбумпром» является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. Должность президента акционерного общества занимает действующий депутат пермского заксобрания Виктор Баранов. Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие взяло кредит в банке и объявило о наборе новых сотрудников.

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АО «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат заксобрания Пермского края Виктор Баранов, раскрыло финансовые показатели за 2022 год. Предприятие на 1,2 млрд рублей увеличило выручку, при этом почти на резко снизило прибыль, которая составила 1,5 млрд рублей. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации. «АО „Соликамскбумпром“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 18,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей», — сообщается в документе. По итогам 2021 года предприятие указало выручку в 17,1 млрд рублей и чистую прибыль в 2 млрд рублей. Завод «Соликамскбумпром» является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. Должность президента акционерного общества занимает действующий депутат пермского заксобрания Виктор Баранов. Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие взяло кредит в банке и объявило о наборе новых сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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