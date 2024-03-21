На трассах ХМАО ввели ограничения из-за метели

В Ханты-Мансийском автономном округе ввели ограничения скорости на трассах. Причиной стала плохая погода с метелью, сообщает окружное управление автодорог.
«В связи с ухудшением погодных условий снег, метель вводится ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах», — говорится в telegram-канале ведомства. Они действуют на участках Нефтеюганск-Сургут (43-59 км), (Сургут-Лянтор 13 — 43 км).
Кроме того, ограничения ввели на трассе Сургут-Нижневартовск (13- 34 км). Также скорость придется сбавить на дорогах Северный обход (0 — 22 км) и Восточная объездная (0-24 км).
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе вводят ограничения на зимниках для грузовиков. Они начнут действовать 23 марта в связи с повышением температуры воздуха.
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