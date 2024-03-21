21 марта 2024

На трассах ХМАО ввели ограничения из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Ограничения скорости ввели из-за плохой погоды с метелью Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ввели ограничения скорости на трассах. Причиной стала плохая погода с метелью, сообщает окружное управление автодорог.

«В связи с ухудшением погодных условий снег, метель вводится ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах», — говорится в telegram-канале ведомства. Они действуют на участках Нефтеюганск-Сургут (43-59 км), (Сургут-Лянтор 13 — 43 км).

Кроме того, ограничения ввели на трассе Сургут-Нижневартовск (13- 34 км). Также скорость придется сбавить на дорогах Северный обход (0 — 22 км) и Восточная объездная (0-24 км).

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе вводят ограничения на зимниках для грузовиков. Они начнут действовать 23 марта в связи с повышением температуры воздуха.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ввели ограничения скорости на трассах. Причиной стала плохая погода с метелью, сообщает окружное управление автодорог. «В связи с ухудшением погодных условий снег, метель вводится ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах», — говорится в telegram-канале ведомства. Они действуют на участках Нефтеюганск-Сургут (43-59 км), (Сургут-Лянтор 13 — 43 км). Кроме того, ограничения ввели на трассе Сургут-Нижневартовск (13- 34 км). Также скорость придется сбавить на дорогах Северный обход (0 — 22 км) и Восточная объездная (0-24 км). Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе вводят ограничения на зимниках для грузовиков. Они начнут действовать 23 марта в связи с повышением температуры воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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