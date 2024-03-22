В каких домах пермяки будут жить через 100 лет

Доцент ПНИПУ Сон: через 100 лет пермяки будут жить в ЖК из нескольких кварталов

22 марта 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Дома, которые строят сейчас, простоят 100 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В будущем пермяки будут жить в жилых комплексах, которые занимают несколько кварталов. При этом дома станут не слишком высотными. Такой точки зрения придерживается кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций и вычислительной механики ПНИПУ Марк Сон. — Современные здания, где применяются актуальные материалы и технологии, простоят не менее 100 лет. Получается, что люди следующего века будут жить в тех же домах, что и мы сейчас. По моим наблюдениям, квартальная застройка, когда дом имеет форму квадрата, внутри которого расположен двор, более перспективна. Это позволяет создать не только жилое здание, но и городскую среду — социальную инфраструктуру, проезжую часть, тротуары», — рассказал Марк Сон корреспонденту агентства. Он уточнил, что даже если здания простоят сто лет, их коммуникации выйдут из строя намного раньше. Так, кровлю нужно менять через 50 лет, а инженерные системы — через 25 лет. Ученый отметил, что сейчас популярностью пользуются малогабаритные квартиры, потому что они дешевле. На долю «однушек» в России приходится более 50% жилья в новостройках, и в будущем этот тренд сохранится. Доцент также рассказал про строительство домов на 3D-принтере и использование переработанного сырья. Марк Сон отметил, что дома, напечатанные на 3D-принтере, не заменят строителей. Их быстрее строить, но они недолговечны и могут простоять только 20 лет. Но ученый подтвердил, что в будущем продолжат использовать вторсырье для возведения домов. Уже сейчас из битого стекла и пенопласта делают материалы для теплоизоляции квартир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В будущем пермяки будут жить в жилых комплексах, которые занимают несколько кварталов. При этом дома станут не слишком высотными. Такой точки зрения придерживается кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций и вычислительной механики ПНИПУ Марк Сон. — Современные здания, где применяются актуальные материалы и технологии, простоят не менее 100 лет. Получается, что люди следующего века будут жить в тех же домах, что и мы сейчас. По моим наблюдениям, квартальная застройка, когда дом имеет форму квадрата, внутри которого расположен двор, более перспективна. Это позволяет создать не только жилое здание, но и городскую среду — социальную инфраструктуру, проезжую часть, тротуары», — рассказал Марк Сон корреспонденту агентства. Он уточнил, что даже если здания простоят сто лет, их коммуникации выйдут из строя намного раньше. Так, кровлю нужно менять через 50 лет, а инженерные системы — через 25 лет. Ученый отметил, что сейчас популярностью пользуются малогабаритные квартиры, потому что они дешевле. На долю «однушек» в России приходится более 50% жилья в новостройках, и в будущем этот тренд сохранится. Доцент также рассказал про строительство домов на 3D-принтере и использование переработанного сырья. Марк Сон отметил, что дома, напечатанные на 3D-принтере, не заменят строителей. Их быстрее строить, но они недолговечны и могут простоять только 20 лет. Но ученый подтвердил, что в будущем продолжат использовать вторсырье для возведения домов. Уже сейчас из битого стекла и пенопласта делают материалы для теплоизоляции квартир.