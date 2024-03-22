Изъятие акций Соликамского магниевого завода у миноритариев обеспокоило главу ЦБ

22 марта 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина не хочет терять доверие инвесторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала решение суда об изъятии в пользу РФ акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». По ее словам, ситуация вызывает беспокойство. «Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке», — сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос РБК. Набиуллина отметила, что рассмотрит варианты изменения законодательства, которые ЦБ сможет предложить. Ранее URA.RU рассказывало, что Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Ответчиками по делу выступали около 2,3 тысяч физических и юридических лиц. До этого суд по требованию Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства контрольный пакет акций СМЗ, принадлежащий бизнесменам Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину, Игорю Пестрикову и Сергею Кирпичеву. Они владели 89,4% акций завода. Предприятие в результате перешло под контроль Госкорпорации «Росатом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала решение суда об изъятии в пользу РФ акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». По ее словам, ситуация вызывает беспокойство. «Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке», — сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос РБК. Набиуллина отметила, что рассмотрит варианты изменения законодательства, которые ЦБ сможет предложить. Ранее URA.RU рассказывало, что Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Ответчиками по делу выступали около 2,3 тысяч физических и юридических лиц. До этого суд по требованию Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства контрольный пакет акций СМЗ, принадлежащий бизнесменам Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину, Игорю Пестрикову и Сергею Кирпичеву. Они владели 89,4% акций завода. Предприятие в результате перешло под контроль Госкорпорации «Росатом».