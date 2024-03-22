Пермский суд изъял акции у миноритариев Соликамского магниевого завода

22 марта 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу РФ акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Ответчиками по делу выступали около 2,3 тысяч физических и юридических лиц. «Прокурор Пермского края в интересах Федерального агентства по управлению имуществом обратился в суд с иском к 2 266 акционерам ОАО „СМЗ“ об истребовании в пользу РФ госимущества в виде акций предприятия из чужого незаконного владения. Иск основан на незаконном выбытии имущества из владения государства, поскольку приватизация госпредприятия произведена без необходимого решения властей РФ. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщил telegram-канал Арбитражного суда Пермского края. Ранее суд по требованию Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства контрольный пакет акций СМЗ, принадлежащий бизнесменам Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину, Игорю Пестрикову и Сергею Кирпичеву. Они владели 89,4% акций завода. Предприятие в результате перешло под контроль Госкорпорации «Росатом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу РФ акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Ответчиками по делу выступали около 2,3 тысяч физических и юридических лиц. «Прокурор Пермского края в интересах Федерального агентства по управлению имуществом обратился в суд с иском к 2 266 акционерам ОАО „СМЗ“ об истребовании в пользу РФ госимущества в виде акций предприятия из чужого незаконного владения. Иск основан на незаконном выбытии имущества из владения государства, поскольку приватизация госпредприятия произведена без необходимого решения властей РФ. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщил telegram-канал Арбитражного суда Пермского края. Ранее суд по требованию Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства контрольный пакет акций СМЗ, принадлежащий бизнесменам Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину, Игорю Пестрикову и Сергею Кирпичеву. Они владели 89,4% акций завода. Предприятие в результате перешло под контроль Госкорпорации «Росатом».