Пермский суд изъял акции у миноритариев Соликамского магниевого завода

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Арбитражный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме Фото:

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу РФ акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Ответчиками по делу выступали около 2,3 тысяч физических и юридических лиц.

«Прокурор Пермского края в интересах Федерального агентства по управлению имуществом обратился в суд с иском к 2 266 акционерам ОАО „СМЗ“ об истребовании в пользу РФ госимущества в виде акций предприятия из чужого незаконного владения. Иск основан на незаконном выбытии имущества из владения государства, поскольку приватизация госпредприятия произведена без необходимого решения властей РФ. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщил telegram-канал Арбитражного суда Пермского края.

Ранее суд по требованию Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства контрольный пакет акций СМЗ, принадлежащий бизнесменам Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину, Игорю Пестрикову и Сергею Кирпичеву. Они владели 89,4% акций завода. Предприятие в результате перешло под контроль Госкорпорации «Росатом».

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Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу РФ акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Ответчиками по делу выступали около 2,3 тысяч физических и юридических лиц. «Прокурор Пермского края в интересах Федерального агентства по управлению имуществом обратился в суд с иском к 2 266 акционерам ОАО „СМЗ“ об истребовании в пользу РФ госимущества в виде акций предприятия из чужого незаконного владения. Иск основан на незаконном выбытии имущества из владения государства, поскольку приватизация госпредприятия произведена без необходимого решения властей РФ. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщил telegram-канал Арбитражного суда Пермского края. Ранее суд по требованию Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства контрольный пакет акций СМЗ, принадлежащий бизнесменам Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину, Игорю Пестрикову и Сергею Кирпичеву. Они владели 89,4% акций завода. Предприятие в результате перешло под контроль Госкорпорации «Росатом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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