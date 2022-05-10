Суд вернул завод пермского олигарха под контроль государства

Завод в Соликамске является стратегическим для страны предприятием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генпрокуратура добилась в суде передачи акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», Пермский край) под контроль государства. Иск надзорного органа рассматривался Арбитражным судом Пермского края. Ответчиками по делу в суде выступали акционеры предприятия, среди которых значился пермский олигарх Петр Кондрашев.

«Иск [Генпрокуратуры] удовлетворен в полном объеме», — пояснила URA.RU пресс-секретарь суда Татьяна Мещерякова. Согласно решению суда, пользу государства должно быть истребовано 89,5% акций ОАО «СМЗ», которые помимо Кондрашова, принадлежат Сергею Кирпичеву, Игорю Пестрикову и Тимуру Старостину.

В суде Генпрокуратура отмечала, что отчуждение предприятия в период с 1992 по 1996 года произошло «помимо воли РФ с нарушением действующего в период приватизации законодательства». Ранее признания недействительными сделок по продаже акций ОАО «СМЗ» кипрским компаниям добилась в суде Федеральная антимонопольная служба.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием. Он производит редкоземельные металлы: ниобий и тантал, магний и титановую губку. Кондрашев, который является его ключевым акционером, входит в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes.