«Гринвич» пытается отсудить у бельгийского Euroclear Bank 4,8 млн долларов

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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Суд пройдет 18 апреля Фото:

Управляющая компания «Итс Групп» (юрлицо ТЦ «Гринвич») подала иск в Свердловский арбитраж к бельгийскому Euroclear Bank S.A./N.V и небанковской кредитной организации АО «Национальный расчетный депозитарий» на 4,8 млн долларов. Это следует из картотеки суда.

«Исковое заявление ООО „Управляющая компания Итс Групп“ принять, возбудить производство по делу», — следует из определения арбитража. Судебное заседание назначено на 18 апреля в 16:20.

В депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Центробанка РФ. В 2022 году организация заработала на инвестировании российских активов порядка 821 млн евро. Реинвестирование средств РФ в 2023 году принесло международной площадке уже 4,4 млрд евро. Часть из них планировалось передать Киеву в качестве финпомощи. По мнению европейского чиновника, из-за конфискации замороженных российских активов Euroclear столкнется с волной исков со стороны ЦБ.

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Управляющая компания «Итс Групп» (юрлицо ТЦ «Гринвич») подала иск в Свердловский арбитраж к бельгийскому Euroclear Bank S.A./N.V и небанковской кредитной организации АО «Национальный расчетный депозитарий» на 4,8 млн долларов. Это следует из картотеки суда. «Исковое заявление ООО „Управляющая компания Итс Групп“ принять, возбудить производство по делу», — следует из определения арбитража. Судебное заседание назначено на 18 апреля в 16:20. В депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Центробанка РФ. В 2022 году организация заработала на инвестировании российских активов порядка 821 млн евро. Реинвестирование средств РФ в 2023 году принесло международной площадке уже 4,4 млрд евро. Часть из них планировалось передать Киеву в качестве финпомощи. По мнению европейского чиновника, из-за конфискации замороженных российских активов Euroclear столкнется с волной исков со стороны ЦБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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