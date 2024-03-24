24 марта 2024

Туроператор «Алеан»: отдых на российских курортах подорожает на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шарташ пляж от Баден-бадена. Екатеринбург, бассейн, лето, турист, жара, каникулы, отдых, отпуск, туризм, курорт, баден-баден, шарташ пляж
Цены на летние туры по России продолжат расти, сказала Оксана Булах Фото:

Провести отпуск на российских курортах станет дороже на 5-20%. В большей степени рост коснется Краснодарского края. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

Насколько подорожает отдых в России

Новость по теме
Стоимость летнего отдыха в детских лагерях России выросла в среднем на 12%

«В целом по России рост цен на туры по разным направлениям на лето — от 10% и выше. Предпосылок к снижению стоимости сейчас нет. Средний рост цен на туры в Краснодарский край — от 5—20% в зависимости от объекта», — объяснила Оксана Булах.

Она не исключила, что стоимость путевок продолжит расти с приближением летнего сезона. «Чем раньше туристы планируют поездку на море, тем больше возможностей забронировать отель по привлекательной цене. Многие объекты размещения придерживаются динамического ценообразования, и с приближением высокого сезона цены будут расти», — предупредила эксперт.

По ее словам, можно сэкономить, если озаботиться покупкой тура в ближайшее время. «По ряду отелей на Черном море еще действуют акции раннего бронирования на лето. В этом году мы наблюдаем рост числа желающих по этой опции Краснодарскому краю. Уже к апрелю загрузка в популярных отелях на высокий сезон может достигнуть 60-70%», — подчеркнула Булах.

Где недорого отдохнуть летом

Ряд курортов сохранил доступные цены. Это касается не только российских направлений, но и ближнего зарубежья, которые принимают туристов по паспорту РФ.

  • В Анапе, по данным туроператора «Алеан», двум туристам за неделю отдыха придется отдать от 57 тысяч рублей, с ребенком — от 77 тысяч рублей. В отеле «все включено» с алкоголем ценник вырастет уже выше 112 тысяч рублей.
  • В Дагестане же тур на троих на семь ночей обойдется от 66 до 88 тысяч рублей.
  • Абхазия предлагает путевки на двоих с ребенком в районе 55 тысяч рублей по системе «все включено».
  • Кавказские Минеральные Воды — здесь сервис «Яндекс Путешествия» нашли привлекательные предложения по перелету и размещению. За билет придется заплатить от 5 500 рублей за человека и от 2500 рублей за ночь в отеле за двоих.

  • Армения, как и Абхазия, принимает туристов по российскому паспорту. Там, по данным сервиса, перелет обойдется от 8 300 рублей и проживание от 3 300 рублей за двухместный номер.

С зарубежными направлениями ситуация обстоит иначе. Как сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, отдых в Арабских Эмиратах и на Шри-Ланке станет дешевле на 10-15% по сравнению с прошлым годом. При этом Турция и Египет снижать цены не собираются. Уже сейчас за отдых в этих странах придется заплатить от 150 тысяч рублей за неделю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Провести отпуск на российских курортах станет дороже на 5-20%. В большей степени рост коснется Краснодарского края. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах. «В целом по России рост цен на туры по разным направлениям на лето — от 10% и выше. Предпосылок к снижению стоимости сейчас нет. Средний рост цен на туры в Краснодарский край — от 5—20% в зависимости от объекта», — объяснила Оксана Булах. Она не исключила, что стоимость путевок продолжит расти с приближением летнего сезона. «Чем раньше туристы планируют поездку на море, тем больше возможностей забронировать отель по привлекательной цене. Многие объекты размещения придерживаются динамического ценообразования, и с приближением высокого сезона цены будут расти», — предупредила эксперт. По ее словам, можно сэкономить, если озаботиться покупкой тура в ближайшее время. «По ряду отелей на Черном море еще действуют акции раннего бронирования на лето. В этом году мы наблюдаем рост числа желающих по этой опции Краснодарскому краю. Уже к апрелю загрузка в популярных отелях на высокий сезон может достигнуть 60-70%», — подчеркнула Булах. Ряд курортов сохранил доступные цены. Это касается не только российских направлений, но и ближнего зарубежья, которые принимают туристов по паспорту РФ. Армения, как и Абхазия, принимает туристов по российскому паспорту. Там, по данным сервиса, перелет обойдется от 8 300 рублей и проживание от 3 300 рублей за двухместный номер. С зарубежными направлениями ситуация обстоит иначе. Как сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, отдых в Арабских Эмиратах и на Шри-Ланке станет дешевле на 10-15% по сравнению с прошлым годом. При этом Турция и Египет снижать цены не собираются. Уже сейчас за отдых в этих странах придется заплатить от 150 тысяч рублей за неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...