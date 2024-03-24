Туроператор «Алеан»: отдых на российских курортах подорожает на 20%

25 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Цены на летние туры по России продолжат расти, сказала Оксана Булах Фото: Размик Закарян © URA.RU Провести отпуск на российских курортах станет дороже на 5-20%. В большей степени рост коснется Краснодарского края. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах. Насколько подорожает отдых в России Новость по теме Стоимость летнего отдыха в детских лагерях России выросла в среднем на 12% «В целом по России рост цен на туры по разным направлениям на лето — от 10% и выше. Предпосылок к снижению стоимости сейчас нет. Средний рост цен на туры в Краснодарский край — от 5—20% в зависимости от объекта», — объяснила Оксана Булах. Она не исключила, что стоимость путевок продолжит расти с приближением летнего сезона. «Чем раньше туристы планируют поездку на море, тем больше возможностей забронировать отель по привлекательной цене. Многие объекты размещения придерживаются динамического ценообразования, и с приближением высокого сезона цены будут расти», — предупредила эксперт. По ее словам, можно сэкономить, если озаботиться покупкой тура в ближайшее время. «По ряду отелей на Черном море еще действуют акции раннего бронирования на лето. В этом году мы наблюдаем рост числа желающих по этой опции Краснодарскому краю. Уже к апрелю загрузка в популярных отелях на высокий сезон может достигнуть 60-70%», — подчеркнула Булах. Где недорого отдохнуть летом Ряд курортов сохранил доступные цены. Это касается не только российских направлений, но и ближнего зарубежья, которые принимают туристов по паспорту РФ. В Анапе, по данным туроператора «Алеан», двум туристам за неделю отдыха придется отдать от 57 тысяч рублей, с ребенком — от 77 тысяч рублей. В отеле «все включено» с алкоголем ценник вырастет уже выше 112 тысяч рублей.

В Дагестане же тур на троих на семь ночей обойдется от 66 до 88 тысяч рублей.

Абхазия предлагает путевки на двоих с ребенком в районе 55 тысяч рублей по системе «все включено».

Кавказские Минеральные Воды — здесь сервис «Яндекс Путешествия» нашли привлекательные предложения по перелету и размещению. За билет придется заплатить от 5 500 рублей за человека и от 2500 рублей за ночь в отеле за двоих.

Армения, как и Абхазия, принимает туристов по российскому паспорту. Там, по данным сервиса, перелет обойдется от 8 300 рублей и проживание от 3 300 рублей за двухместный номер. С зарубежными направлениями ситуация обстоит иначе. Как сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, отдых в Арабских Эмиратах и на Шри-Ланке станет дешевле на 10-15% по сравнению с прошлым годом. При этом Турция и Египет снижать цены не собираются. Уже сейчас за отдых в этих странах придется заплатить от 150 тысяч рублей за неделю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Провести отпуск на российских курортах станет дороже на 5-20%. В большей степени рост коснется Краснодарского края. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах. «В целом по России рост цен на туры по разным направлениям на лето — от 10% и выше. Предпосылок к снижению стоимости сейчас нет. Средний рост цен на туры в Краснодарский край — от 5—20% в зависимости от объекта», — объяснила Оксана Булах. Она не исключила, что стоимость путевок продолжит расти с приближением летнего сезона. «Чем раньше туристы планируют поездку на море, тем больше возможностей забронировать отель по привлекательной цене. Многие объекты размещения придерживаются динамического ценообразования, и с приближением высокого сезона цены будут расти», — предупредила эксперт. По ее словам, можно сэкономить, если озаботиться покупкой тура в ближайшее время. «По ряду отелей на Черном море еще действуют акции раннего бронирования на лето. В этом году мы наблюдаем рост числа желающих по этой опции Краснодарскому краю. Уже к апрелю загрузка в популярных отелях на высокий сезон может достигнуть 60-70%», — подчеркнула Булах. Ряд курортов сохранил доступные цены. Это касается не только российских направлений, но и ближнего зарубежья, которые принимают туристов по паспорту РФ. Армения, как и Абхазия, принимает туристов по российскому паспорту. Там, по данным сервиса, перелет обойдется от 8 300 рублей и проживание от 3 300 рублей за двухместный номер. С зарубежными направлениями ситуация обстоит иначе. Как сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, отдых в Арабских Эмиратах и на Шри-Ланке станет дешевле на 10-15% по сравнению с прошлым годом. При этом Турция и Египет снижать цены не собираются. Уже сейчас за отдых в этих странах придется заплатить от 150 тысяч рублей за неделю.