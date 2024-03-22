В Госдуме высказались о необходимости мобилизации

Член комитета обороны ГД Заварзин: нет причин для введения новой мобилизации
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, новобранец, призывник, срочник, строй, солдат
В России не требуется новой волны мобилизации, подчеркнул Виктор Заварзин Фото:
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Мобилизация в России

В российской армии в настоящий момент хватает солдат, которые вступили в ряды в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Также в настоящий момент сохраняется резерв и из военных, которые служат по контракту. С таким заявлением выступил член комитета по обороне Виктор Заварзин, подчеркнув, что не видит причин для дальнейшей мобилизации в стране в ближайшее время.

«Я не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть еще от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит», — уточнил Виктор Заварзин в разговоре с изданием «Подъем».

Ранее в соцсетях начали распространяться фейки о том, что в России может начаться новая волна мобилизации. В качестве источников называли военных блогеров. Те говорили, что якобы ВС РФ планируют наступление на Харьков и для этого потребуется пополнение в армии. Еще ранее в интернете публиковали фейковый приказ от Минобороны РФ о новой волне мобилизации. Оба этих сообщения не соответствовали действительности. Фейки развенчало URA.RU, совместно с «Лапшой Медиа». Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с журналистом агентства также подчеркнул, что не запланировано новой волны мобилизации.

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В российской армии в настоящий момент хватает солдат, которые вступили в ряды в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Также в настоящий момент сохраняется резерв и из военных, которые служат по контракту. С таким заявлением выступил член комитета по обороне Виктор Заварзин, подчеркнув, что не видит причин для дальнейшей мобилизации в стране в ближайшее время. «Я не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть еще от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит», — уточнил Виктор Заварзин в разговоре с изданием «Подъем». Ранее в соцсетях начали распространяться фейки о том, что в России может начаться новая волна мобилизации. В качестве источников называли военных блогеров. Те говорили, что якобы ВС РФ планируют наступление на Харьков и для этого потребуется пополнение в армии. Еще ранее в интернете публиковали фейковый приказ от Минобороны РФ о новой волне мобилизации. Оба этих сообщения не соответствовали действительности. Фейки развенчало URA.RU, совместно с «Лапшой Медиа». Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с журналистом агентства также подчеркнул, что не запланировано новой волны мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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