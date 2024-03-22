В Госдуме высказались о необходимости мобилизации

Член комитета обороны ГД Заварзин: нет причин для введения новой мобилизации

22 марта 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

В России не требуется новой волны мобилизации, подчеркнул Виктор Заварзин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В российской армии в настоящий момент хватает солдат, которые вступили в ряды в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Также в настоящий момент сохраняется резерв и из военных, которые служат по контракту. С таким заявлением выступил член комитета по обороне Виктор Заварзин, подчеркнув, что не видит причин для дальнейшей мобилизации в стране в ближайшее время. «Я не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть еще от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит», — уточнил Виктор Заварзин в разговоре с изданием «Подъем». Ранее в соцсетях начали распространяться фейки о том, что в России может начаться новая волна мобилизации. В качестве источников называли военных блогеров. Те говорили, что якобы ВС РФ планируют наступление на Харьков и для этого потребуется пополнение в армии. Еще ранее в интернете публиковали фейковый приказ от Минобороны РФ о новой волне мобилизации. Оба этих сообщения не соответствовали действительности. Фейки развенчало URA.RU, совместно с «Лапшой Медиа». Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с журналистом агентства также подчеркнул, что не запланировано новой волны мобилизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российской армии в настоящий момент хватает солдат, которые вступили в ряды в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Также в настоящий момент сохраняется резерв и из военных, которые служат по контракту. С таким заявлением выступил член комитета по обороне Виктор Заварзин, подчеркнув, что не видит причин для дальнейшей мобилизации в стране в ближайшее время. «Я не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть еще от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит», — уточнил Виктор Заварзин в разговоре с изданием «Подъем». Ранее в соцсетях начали распространяться фейки о том, что в России может начаться новая волна мобилизации. В качестве источников называли военных блогеров. Те говорили, что якобы ВС РФ планируют наступление на Харьков и для этого потребуется пополнение в армии. Еще ранее в интернете публиковали фейковый приказ от Минобороны РФ о новой волне мобилизации. Оба этих сообщения не соответствовали действительности. Фейки развенчало URA.RU, совместно с «Лапшой Медиа». Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с журналистом агентства также подчеркнул, что не запланировано новой волны мобилизации.