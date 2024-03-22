Военный эксперт Леонков опроверг слух о новой волне мобилизации

Военный эксперт Леонков опроверг информацию о новой волне мобилизации

22 марта 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не сообщал информацию о мобилизации граждан Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что в ближайшее время потребуется мобилизация 200 тысяч человек, не соответствует действительности. Такое мнение корреспонденту URA.RU озвучил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков. После объявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о формировании двух общевойсковых армий, в социальных сетях появилась информация о том, что потребуется мобилизация более 200 тысяч человек. Это предположение возникло у военного эксперта Юрия Федорова. Однако это недостоверная информация. «Нет. Эта информация не соответствует действительности. Ранее перед этим было объявлено, что численность ВС РФ возрастет до 1 350 тысяч человек с последующим увеличением до 1 500 тысяч человек, и появление двух общевойсковых армий и 30 подразделений дивизий полков — это плановое расширение ВС РФ», — сообщил Алексей Леонков. Получить официальный комментарий в Минобороны не удалось. Однако отметим, что министр Шойгу в своем заявлении о мобилизации не говорил. Информацию о мобилизации опровергли и другие спикеры. Так, военный эксперт Виктор Литовкин в интервью «Радио 1» подчеркнул, что очередной волны мобилизации в России ждать не стоит, поскольку контрактники и добровольцы справляются со всеми задачами. 15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял изданию «Интерфакс», что новой волны призыва не планируется. Ранее сообщалось, что после выборов президента РФ может начаться новая волна мобилизации. Однако URA.RU опровергло эту информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о том, что в ближайшее время потребуется мобилизация 200 тысяч человек, не соответствует действительности. Такое мнение корреспонденту URA.RU озвучил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков. После объявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о формировании двух общевойсковых армий, в социальных сетях появилась информация о том, что потребуется мобилизация более 200 тысяч человек. Это предположение возникло у военного эксперта Юрия Федорова. Однако это недостоверная информация. «Нет. Эта информация не соответствует действительности. Ранее перед этим было объявлено, что численность ВС РФ возрастет до 1 350 тысяч человек с последующим увеличением до 1 500 тысяч человек, и появление двух общевойсковых армий и 30 подразделений дивизий полков — это плановое расширение ВС РФ», — сообщил Алексей Леонков. Получить официальный комментарий в Минобороны не удалось. Однако отметим, что министр Шойгу в своем заявлении о мобилизации не говорил. Информацию о мобилизации опровергли и другие спикеры. Так, военный эксперт Виктор Литовкин в интервью «Радио 1» подчеркнул, что очередной волны мобилизации в России ждать не стоит, поскольку контрактники и добровольцы справляются со всеми задачами. 15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял изданию «Интерфакс», что новой волны призыва не планируется. Ранее сообщалось, что после выборов президента РФ может начаться новая волна мобилизации. Однако URA.RU опровергло эту информацию.