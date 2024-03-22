Тюменка во второй раз стала участницей «Битвы экстрасенсов»

22 марта 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Тюменка во второй раз будет бороться за звание лучшего экстрасенса Фото: Личная страница телешоу «Битва экстрасенсов» в соцсети Тюменский таролог Валентина Лемягова во второй раз стала участницей шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Уже 23 марта на ТНТ встречаем новую «Битву экстрасенсов», — сообщила тюменка. Она также опубликовала видеофоагмент своего участия в шоу. Валентина Лемягова принимает участие в программе ТНТ уже во второй раз. Дебют тюменки в передаче состоялся в 2022 году. В социальных сетях женщины указано, что она таролог и ведущая праздников с 15—летним стажем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский таролог Валентина Лемягова во второй раз стала участницей шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Уже 23 марта на ТНТ встречаем новую «Битву экстрасенсов», — сообщила тюменка. Она также опубликовала видеофоагмент своего участия в шоу. Валентина Лемягова принимает участие в программе ТНТ уже во второй раз. Дебют тюменки в передаче состоялся в 2022 году. В социальных сетях женщины указано, что она таролог и ведущая праздников с 15—летним стажем.