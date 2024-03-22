Тюменка во второй раз стала участницей «Битвы экстрасенсов»

Тюменка во второй раз будет бороться за звание лучшего экстрасенса
Тюменский таролог Валентина Лемягова во второй раз стала участницей шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
«Уже 23 марта на ТНТ встречаем новую «Битву экстрасенсов», — сообщила тюменка. Она также опубликовала видеофоагмент своего участия в шоу.
Валентина Лемягова принимает участие в программе ТНТ уже во второй раз. Дебют тюменки в передаче состоялся в 2022 году. В социальных сетях женщины указано, что она таролог и ведущая праздников с 15—летним стажем.
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