Тюменка во второй раз стала участницей «Битвы экстрасенсов»

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Битва экстрасенсов, битва экстрасенсов, хрустальная рука
Тюменка во второй раз будет бороться за звание лучшего экстрасенса Фото:

Тюменский таролог Валентина Лемягова во второй раз стала участницей шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Уже 23 марта на ТНТ встречаем новую «Битву экстрасенсов», — сообщила тюменка. Она также опубликовала видеофоагмент своего участия в шоу.

Валентина Лемягова принимает участие в программе ТНТ уже во второй раз. Дебют тюменки в передаче состоялся в 2022 году. В социальных сетях женщины указано, что она таролог и ведущая праздников с 15—летним стажем.

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Тюменский таролог Валентина Лемягова во второй раз стала участницей шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Уже 23 марта на ТНТ встречаем новую «Битву экстрасенсов», — сообщила тюменка. Она также опубликовала видеофоагмент своего участия в шоу. Валентина Лемягова принимает участие в программе ТНТ уже во второй раз. Дебют тюменки в передаче состоялся в 2022 году. В социальных сетях женщины указано, что она таролог и ведущая праздников с 15—летним стажем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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