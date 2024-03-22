Мэр Тобольска показал декорации фильма, где снимутся звезды сериала «Бригада». Фото

22 марта 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Дюжев снимется в фильме о семье Романовых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Тобольска Максим Афанасьев показал декорации фильма о семье Романовых, в котором снимутся Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева — актеры, сыгравшие в сериале «Бригада». Фото с места съемок он опубликовал в своем telegram-канале. «Идет активная подготовка декораций к фильму — сложный и творческий процесс, в котором участвует множество человек. В городе будет задействовано сразу несколько локаций — музей семьи императора Николая II, берег Иртыша и тематический парк „Тобол“», — рассказал глава города. Съемки фильма «Романовны: преданность и предательство» пройдут в Тобольске. Первый съемочный день начнется уже 23 марта. В картине примут участие московские и тюменские актеры, в числе которых Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Евгений Пономарев и Сергей Осинцев. Декорации фильма о семье Романовых, который снимается в Тобольске Фото: telegram-канал Максима Афанасьева: https://t.me/mv_afanasev/5153 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Тобольска Максим Афанасьев показал декорации фильма о семье Романовых, в котором снимутся Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева — актеры, сыгравшие в сериале «Бригада». Фото с места съемок он опубликовал в своем telegram-канале. «Идет активная подготовка декораций к фильму — сложный и творческий процесс, в котором участвует множество человек. В городе будет задействовано сразу несколько локаций — музей семьи императора Николая II, берег Иртыша и тематический парк „Тобол“», — рассказал глава города. Съемки фильма «Романовны: преданность и предательство» пройдут в Тобольске. Первый съемочный день начнется уже 23 марта. В картине примут участие московские и тюменские актеры, в числе которых Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Евгений Пономарев и Сергей Осинцев.