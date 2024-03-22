Мэр Тобольска показал декорации фильма, где снимутся звезды сериала «Бригада». Фото

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Презентация в ТАСС фильма «Тобол». Москва, дюжев дмитрий
Дмитрий Дюжев снимется в фильме о семье Романовых Фото:

Мэр Тобольска Максим Афанасьев показал декорации фильма о семье Романовых, в котором снимутся Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева — актеры, сыгравшие в сериале «Бригада». Фото с места съемок он опубликовал в своем telegram-канале.

«Идет активная подготовка декораций к фильму — сложный и творческий процесс, в котором участвует множество человек. В городе будет задействовано сразу несколько локаций — музей семьи императора Николая II, берег Иртыша и тематический парк „Тобол“», — рассказал глава города.

Съемки фильма «Романовны: преданность и предательство» пройдут в Тобольске. Первый съемочный день начнется уже 23 марта. В картине примут участие московские и тюменские актеры, в числе которых Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Евгений Пономарев и Сергей Осинцев.

Декорации фильма о семье Романовых, который снимается в Тобольске
Декорации фильма о семье Романовых, который снимается в Тобольске
Фото:

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Мэр Тобольска Максим Афанасьев показал декорации фильма о семье Романовых, в котором снимутся Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева — актеры, сыгравшие в сериале «Бригада». Фото с места съемок он опубликовал в своем telegram-канале. «Идет активная подготовка декораций к фильму — сложный и творческий процесс, в котором участвует множество человек. В городе будет задействовано сразу несколько локаций — музей семьи императора Николая II, берег Иртыша и тематический парк „Тобол“», — рассказал глава города. Съемки фильма «Романовны: преданность и предательство» пройдут в Тобольске. Первый съемочный день начнется уже 23 марта. В картине примут участие московские и тюменские актеры, в числе которых Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Евгений Пономарев и Сергей Осинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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