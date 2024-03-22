В Подмосковье произошла стрельба с погибшими в концертном зале Crocus City Hall

22 марта 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

На место стрельбы выдвигаются экстренные службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В Подмосковье сообщают о стрельбе в концертном зале Crocus City Hall, есть погибшие. Об этом сообщает «Осторожно новости». «Стрельба перед концертом группы „Пикник“ в московском Crocus City Hall», — передают авторы канала. Отмечается, что люди бегут из помещения, также сообщается о раненых и погибших. На место выдвигаются экстренные и медицинские службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье сообщают о стрельбе в концертном зале Crocus City Hall, есть погибшие. Об этом сообщает «Осторожно новости». «Стрельба перед концертом группы „Пикник“ в московском Crocus City Hall», — передают авторы канала. Отмечается, что люди бегут из помещения, также сообщается о раненых и погибших. На место выдвигаются экстренные и медицинские службы.