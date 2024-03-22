В Подмосковье произошла стрельба с погибшими в концертном зале Crocus City Hall

На место стрельбы выдвигаются экстренные службы
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
В Подмосковье сообщают о стрельбе в концертном зале Crocus City Hall, есть погибшие. Об этом сообщает «Осторожно новости».
«Стрельба перед концертом группы „Пикник“ в московском Crocus City Hall», — передают авторы канала. Отмечается, что люди бегут из помещения, также сообщается о раненых и погибших. На место выдвигаются экстренные и медицинские службы.
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