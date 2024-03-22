В Подмосковье произошла стрельба с погибшими в концертном зале Crocus City Hall

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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
На место стрельбы выдвигаются экстренные службы Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В Подмосковье сообщают о стрельбе в концертном зале Crocus City Hall, есть погибшие. Об этом сообщает «Осторожно новости».

«Стрельба перед концертом группы „Пикник“ в московском Crocus City Hall», — передают авторы канала. Отмечается, что люди бегут из помещения, также сообщается о раненых и погибших. На место выдвигаются экстренные и медицинские службы.

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В Подмосковье сообщают о стрельбе в концертном зале Crocus City Hall, есть погибшие. Об этом сообщает «Осторожно новости». «Стрельба перед концертом группы „Пикник“ в московском Crocus City Hall», — передают авторы канала. Отмечается, что люди бегут из помещения, также сообщается о раненых и погибших. На место выдвигаются экстренные и медицинские службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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