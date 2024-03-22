ОМОН направляется в «Крокус», где неизвестные в камуфляже расстреляли людей

ОМОН направился к месту стрельбы, в которой погибли люди
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Подразделения ОМОН направляются в концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, где была открыта стрельба. Об этом сообщают оперативные службы. Там неизвестные в камуфляже расстреляли людей из автоматов.
«Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус сити холл», — сообщают экстренные службы. Сообщение передает «Коммерсант». Известно, что открывшие стрельбу с погибшими — неизвестные в камуфляжной форме.
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