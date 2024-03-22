ОМОН направляется в «Крокус», где неизвестные в камуфляже расстреляли людей

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Митинг День защитника отечества. Пермь, полиция, омон, росгвардия
ОМОН направился к месту стрельбы, в которой погибли люди Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Подразделения ОМОН направляются в концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, где была открыта стрельба. Об этом сообщают оперативные службы. Там неизвестные в камуфляже расстреляли людей из автоматов.

«Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус сити холл», — сообщают экстренные службы. Сообщение передает «Коммерсант». Известно, что открывшие стрельбу с погибшими — неизвестные в камуфляжной форме.

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Подразделения ОМОН направляются в концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, где была открыта стрельба. Об этом сообщают оперативные службы. Там неизвестные в камуфляже расстреляли людей из автоматов. «Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус сити холл», — сообщают экстренные службы. Сообщение передает «Коммерсант». Известно, что открывшие стрельбу с погибшими — неизвестные в камуфляжной форме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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