ОМОН направляется в «Крокус», где неизвестные в камуфляже расстреляли людей

22 марта 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

ОМОН направился к месту стрельбы, в которой погибли люди Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Подразделения ОМОН направляются в концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, где была открыта стрельба. Об этом сообщают оперативные службы. Там неизвестные в камуфляже расстреляли людей из автоматов. «Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус сити холл», — сообщают экстренные службы. Сообщение передает «Коммерсант». Известно, что открывшие стрельбу с погибшими — неизвестные в камуфляжной форме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подразделения ОМОН направляются в концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, где была открыта стрельба. Об этом сообщают оперативные службы. Там неизвестные в камуфляже расстреляли людей из автоматов. «Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус сити холл», — сообщают экстренные службы. Сообщение передает «Коммерсант». Известно, что открывшие стрельбу с погибшими — неизвестные в камуфляжной форме.