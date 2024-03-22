Readovka: число погибших в «Крокус сити холле» выросло

22 марта 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Люди в камуфляже расстреляли толпу в «Крокус сити холле», пишут СМИ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» При стрельбе в «Крокус сити холле» в Подмосковье погибли минимум 15 человек, сообщает Readovka. Ранее, по неподтвержденной информации, сообщалось о 12 погибших. Официальные данные пока неизвестны. «Число погибших в „Крокус сити холле“ достигает минимум 15 человек», — пишет канал со ссылкой на источник. Ранее telegram-канал Baza сообщал о 12 погибших. Их, по неофициальной информации, расстреляли трое мужчин в камуфляжной форме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При стрельбе в «Крокус сити холле» в Подмосковье погибли минимум 15 человек, сообщает Readovka. Ранее, по неподтвержденной информации, сообщалось о 12 погибших. Официальные данные пока неизвестны. «Число погибших в „Крокус сити холле“ достигает минимум 15 человек», — пишет канал со ссылкой на источник. Ранее telegram-канал Baza сообщал о 12 погибших. Их, по неофициальной информации, расстреляли трое мужчин в камуфляжной форме.