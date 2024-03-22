Readovka: число погибших в «Крокус сити холле» выросло

Люди в камуфляже расстреляли толпу в «Крокус сити холле», пишут СМИ (архивное фото)
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
При стрельбе в «Крокус сити холле» в Подмосковье погибли минимум 15 человек, сообщает Readovka. Ранее, по неподтвержденной информации, сообщалось о 12 погибших. Официальные данные пока неизвестны.
«Число погибших в „Крокус сити холле“ достигает минимум 15 человек», — пишет канал со ссылкой на источник. Ранее telegram-канал Baza сообщал о 12 погибших. Их, по неофициальной информации, расстреляли трое мужчин в камуфляжной форме.
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