Readovka: число погибших в «Крокус сити холле» выросло

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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, магнитогорск, памятник, сквер патриотический, дуло автомата
Люди в камуфляже расстреляли толпу в «Крокус сити холле», пишут СМИ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

При стрельбе в «Крокус сити холле» в Подмосковье погибли минимум 15 человек, сообщает Readovka. Ранее, по неподтвержденной информации, сообщалось о 12 погибших. Официальные данные пока неизвестны.

«Число погибших в „Крокус сити холле“ достигает минимум 15 человек», — пишет канал со ссылкой на источник. Ранее telegram-канал Baza сообщал о 12 погибших. Их, по неофициальной информации, расстреляли трое мужчин в камуфляжной форме.

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При стрельбе в «Крокус сити холле» в Подмосковье погибли минимум 15 человек, сообщает Readovka. Ранее, по неподтвержденной информации, сообщалось о 12 погибших. Официальные данные пока неизвестны. «Число погибших в „Крокус сити холле“ достигает минимум 15 человек», — пишет канал со ссылкой на источник. Ранее telegram-канал Baza сообщал о 12 погибших. Их, по неофициальной информации, расстреляли трое мужчин в камуфляжной форме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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