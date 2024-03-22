Украина открестилась от ЧП в «Крокус сити холл» спустя два часа от теракта

Власти Украины не причастны к теракту на территории «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. Об этом заявил Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Украина не имеет отношения к теракту в российском „Крокус Сити Холле“», — слова Подоляка приводит «Страна.ua». Стрельба в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла в 20:09 по московскому времени.
Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что в Москве введен план «Сирена». Бойцы СОБР и пожарные работают внутри здания. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что специалисты эвакуируют людей и ищут преступников. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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