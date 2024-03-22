22 марта 2024

Украина открестилась от ЧП в «Крокус сити холл» спустя два часа от теракта

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В «Крокус-Сити Холле» 22 марта вечером произошла стрельба Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Власти Украины не причастны к теракту на территории «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. Об этом заявил Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Украина не имеет отношения к теракту в российском „Крокус Сити Холле“», — слова Подоляка приводит «Страна.ua». Стрельба в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла в 20:09 по московскому времени.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что в Москве введен план «Сирена». Бойцы СОБР и пожарные работают внутри здания. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что специалисты эвакуируют людей и ищут преступников. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Власти Украины не причастны к теракту на территории «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. Об этом заявил Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Украина не имеет отношения к теракту в российском „Крокус Сити Холле“», — слова Подоляка приводит «Страна.ua». Стрельба в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла в 20:09 по московскому времени. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что в Москве введен план «Сирена». Бойцы СОБР и пожарные работают внутри здания. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что специалисты эвакуируют людей и ищут преступников. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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