Появились кадры, как вертолеты набирают воду, чтобы потушить «Крокус сити холл». Видео

Вертолеты набирают воду для тушения пожара в «Крокус Сити Холл»
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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, вертолет мчс, тушение пожара, тушение с вертолета
Вертолеты активно тушат пожар Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Пожар, возникший в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, тушат с помощью вертолетов. Информацию передает telegram-канал Readovka.

«Вертолеты набирают воду из поймы, расположенной прямо возле „Крокуса“», — говорится в telegram-канале. Уточняется, что очаг возгорания находится слишком далеко от пожарных машин, так что шланги не дотягиваются до него. Пожарные делают все возможное, чтобы добраться до очага пожара.

Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Пожар, возникший в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, тушат с помощью вертолетов. Информацию передает telegram-канал Readovka. «Вертолеты набирают воду из поймы, расположенной прямо возле „Крокуса“», — говорится в telegram-канале. Уточняется, что очаг возгорания находится слишком далеко от пожарных машин, так что шланги не дотягиваются до него. Пожарные делают все возможное, чтобы добраться до очага пожара. Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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