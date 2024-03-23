Появились кадры, как вертолеты набирают воду, чтобы потушить «Крокус сити холл». Видео

Вертолеты набирают воду для тушения пожара в «Крокус Сити Холл»

23 марта 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Вертолеты активно тушат пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Пожар, возникший в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, тушат с помощью вертолетов. Информацию передает telegram-канал Readovka. «Вертолеты набирают воду из поймы, расположенной прямо возле „Крокуса“», — говорится в telegram-канале. Уточняется, что очаг возгорания находится слишком далеко от пожарных машин, так что шланги не дотягиваются до него. Пожарные делают все возможное, чтобы добраться до очага пожара. Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар, возникший в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, тушат с помощью вертолетов. Информацию передает telegram-канал Readovka. «Вертолеты набирают воду из поймы, расположенной прямо возле „Крокуса“», — говорится в telegram-канале. Уточняется, что очаг возгорания находится слишком далеко от пожарных машин, так что шланги не дотягиваются до него. Пожарные делают все возможное, чтобы добраться до очага пожара. Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.