Пожар, возникший в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, тушат с помощью вертолетов. Информацию передает telegram-канал Readovka.
«Вертолеты набирают воду из поймы, расположенной прямо возле „Крокуса“», — говорится в telegram-канале. Уточняется, что очаг возгорания находится слишком далеко от пожарных машин, так что шланги не дотягиваются до него. Пожарные делают все возможное, чтобы добраться до очага пожара.
Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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