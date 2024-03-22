22 марта 2024

В Курганской области отменили массовое мероприятие после теракта в Подмосковье

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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта Фото:
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В селе Рычково Курганской области отменили праздничное мероприятие «Весна-красна на Казачьем подворье» после теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Планировавшееся на 23 марта в селе Рычково Белозерского округа праздничное мероприятие „Весна-красна на Казачьем подворье“ отменено. Решение принято в связи с трагическими событиями в Подмосковье», — сообщили в telegram-канале правительства.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, в котором погибли 40 человек. Курганцам также предложили стать донорами крови для пострадавших при происшествии. Их ждут 23 марта в Кургане по улице Ленина, 40а.

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В селе Рычково Курганской области отменили праздничное мероприятие «Весна-красна на Казачьем подворье» после теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Планировавшееся на 23 марта в селе Рычково Белозерского округа праздничное мероприятие „Весна-красна на Казачьем подворье“ отменено. Решение принято в связи с трагическими событиями в Подмосковье», — сообщили в telegram-канале правительства. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, в котором погибли 40 человек. Курганцам также предложили стать донорами крови для пострадавших при происшествии. Их ждут 23 марта в Кургане по улице Ленина, 40а.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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