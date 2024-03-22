В Курганской области отменили массовое мероприятие после теракта в Подмосковье

Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В селе Рычково Курганской области отменили праздничное мероприятие «Весна-красна на Казачьем подворье» после теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Планировавшееся на 23 марта в селе Рычково Белозерского округа праздничное мероприятие „Весна-красна на Казачьем подворье“ отменено. Решение принято в связи с трагическими событиями в Подмосковье», — сообщили в telegram-канале правительства.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, в котором погибли 40 человек. Курганцам также предложили стать донорами крови для пострадавших при происшествии. Их ждут 23 марта в Кургане по улице Ленина, 40а.