В Курганской области усилят меры безопасности после теракта в Подмосковье

Шумков поручил усилить меры безопасности после теракта в «Крокус сити Холле»

23 марта 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в Подмосковье. Глава региона выразил соболезнования родным погибших в „Крокус сити Холле“», — сообщили в telegram-канале правительства. Уточняется, что праздничное мероприятие «Весна-красна на Казачьем подворье», которое было запланировано на 23 марта в селе Рычково Белозерского округа, отменено. Такое решение принято в связи с трагическими событиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в Подмосковье. Глава региона выразил соболезнования родным погибших в „Крокус сити Холле“», — сообщили в telegram-канале правительства. Уточняется, что праздничное мероприятие «Весна-красна на Казачьем подворье», которое было запланировано на 23 марта в селе Рычково Белозерского округа, отменено. Такое решение принято в связи с трагическими событиями.