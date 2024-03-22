В Курганской области усилят меры безопасности после теракта в Подмосковье

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в Подмосковье. Глава региона выразил соболезнования родным погибших в „Крокус сити Холле“», — сообщили в telegram-канале правительства.
Уточняется, что праздничное мероприятие «Весна-красна на Казачьем подворье», которое было запланировано на 23 марта в селе Рычково Белозерского округа, отменено. Такое решение принято в связи с трагическими событиями.
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