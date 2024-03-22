22 марта 2024

В Курганской области усилят меры безопасности после теракта в Подмосковье

Шумков поручил усилить меры безопасности после теракта в «Крокус сити Холле»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в Подмосковье. Глава региона выразил соболезнования родным погибших в „Крокус сити Холле“», — сообщили в telegram-канале правительства.

Уточняется, что праздничное мероприятие «Весна-красна на Казачьем подворье», которое было запланировано на 23 марта в селе Рычково Белозерского округа, отменено. Такое решение принято в связи с трагическими событиями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в Подмосковном «Крокус сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности после теракта в Подмосковье. Глава региона выразил соболезнования родным погибших в „Крокус сити Холле“», — сообщили в telegram-канале правительства. Уточняется, что праздничное мероприятие «Весна-красна на Казачьем подворье», которое было запланировано на 23 марта в селе Рычково Белозерского округа, отменено. Такое решение принято в связи с трагическими событиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...