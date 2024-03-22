22 марта 2024

В Курганской области отменили массовые мероприятия после теракта в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, свеча, билборд, теракт
Власти Курганской области отменили массовые мероприятия Фото:

В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле». Информация об этом опубликована в паблике регионального управления культуры в соцсети «ВКонтакте»

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье отменяем все массовые мероприятия в учреждениях культуры и на открытых площадках, запланированные в Курганской области на эти выходные. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Все массовые мероприятия в городе отменили власти Шадринска. Под запрет попали спектакли и киносеансы. Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации, отметили представители городской администрации.

Ранее в селе Рычково Курганской области отменили праздничное мероприятие «Весна-красна на Казачьем подворье» после теракта. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности в регионе.

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В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле». Информация об этом опубликована в паблике регионального управления культуры в соцсети «ВКонтакте» «В связи с трагическими событиями в Подмосковье отменяем все массовые мероприятия в учреждениях культуры и на открытых площадках, запланированные в Курганской области на эти выходные. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в сообщении представителей ведомства. Все массовые мероприятия в городе отменили власти Шадринска. Под запрет попали спектакли и киносеансы. Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации, отметили представители городской администрации. Ранее в селе Рычково Курганской области отменили праздничное мероприятие «Весна-красна на Казачьем подворье» после теракта. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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