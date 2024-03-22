В Курганской области отменили массовые мероприятия после теракта в Москве

Власти Курганской области отменили массовые мероприятия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле». Информация об этом опубликована в паблике регионального управления культуры в соцсети «ВКонтакте»

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье отменяем все массовые мероприятия в учреждениях культуры и на открытых площадках, запланированные в Курганской области на эти выходные. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Все массовые мероприятия в городе отменили власти Шадринска. Под запрет попали спектакли и киносеансы. Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации, отметили представители городской администрации.

Ранее в селе Рычково Курганской области отменили праздничное мероприятие «Весна-красна на Казачьем подворье» после теракта. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры антитеррористической безопасности в регионе.