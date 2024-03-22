22 марта 2024

В УрФУ отменили большую олимпиаду из-за теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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УрФУ позже проинформирует участников о новом формате и дате соревнований Фото:

Заключительные этапы студенческой олимпиады «Я — профессионал» по направлениям УрФУ 23—24 марта отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Мероприятия должны были пройти в 15 городах России, сообщили в пресс-службе вуза.

«Проведение заключительных этапов олимпиады студентов „Я — профессионал“ по направлениям УрФУ* 23—24 марта в 15 городах России, включая Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург, отменено. Участники получат информацию о формате и датах проведения в личных кабинетах на сайте соревнований», — говорится в telegram-канале УрФУ.

Олимпиада должна была пройти по направлениям: строительство, радиоэлектроника и системы связи, а также материаловедение и технологии материалов. Этап соревнований по «Программной инженерии» состоится завтра онлайн. В регионе также отменены все развлекательные мероприятия.

Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус». Там они стали расстреливать людей, после чего здание охватил огонь. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Заключительные этапы студенческой олимпиады «Я — профессионал» по направлениям УрФУ 23—24 марта отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Мероприятия должны были пройти в 15 городах России, сообщили в пресс-службе вуза. «Проведение заключительных этапов олимпиады студентов „Я — профессионал“ по направлениям УрФУ* 23—24 марта в 15 городах России, включая Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург, отменено. Участники получат информацию о формате и датах проведения в личных кабинетах на сайте соревнований», — говорится в telegram-канале УрФУ. Олимпиада должна была пройти по направлениям: строительство, радиоэлектроника и системы связи, а также материаловедение и технологии материалов. Этап соревнований по «Программной инженерии» состоится завтра онлайн. В регионе также отменены все развлекательные мероприятия. Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус». Там они стали расстреливать людей, после чего здание охватил огонь. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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