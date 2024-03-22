Общество Образование В УрФУ отменили большую олимпиаду из-за теракта в «Крокусе» 23 марта 2024 в 09:57 Размер текста - 17 + УрФУ позже проинформирует участников о новом формате и дате соревнований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заключительные этапы студенческой олимпиады «Я — профессионал» по направлениям УрФУ 23—24 марта отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Мероприятия должны были пройти в 15 городах России, сообщили в пресс-службе вуза. «Проведение заключительных этапов олимпиады студентов „Я — профессионал“ по направлениям УрФУ* 23—24 марта в 15 городах России, включая Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург, отменено. Участники получат информацию о формате и датах проведения в личных кабинетах на сайте соревнований», — говорится в telegram-канале УрФУ. Олимпиада должна была пройти по направлениям: строительство, радиоэлектроника и системы связи, а также материаловедение и технологии материалов. Этап соревнований по «Программной инженерии» состоится завтра онлайн. В регионе также отменены все развлекательные мероприятия. Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус». Там они стали расстреливать людей, после чего здание охватил огонь. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заключительные этапы студенческой олимпиады «Я — профессионал» по направлениям УрФУ 23—24 марта отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Мероприятия должны были пройти в 15 городах России, сообщили в пресс-службе вуза. «Проведение заключительных этапов олимпиады студентов „Я — профессионал“ по направлениям УрФУ* 23—24 марта в 15 городах России, включая Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург, отменено. Участники получат информацию о формате и датах проведения в личных кабинетах на сайте соревнований», — говорится в telegram-канале УрФУ. Олимпиада должна была пройти по направлениям: строительство, радиоэлектроника и системы связи, а также материаловедение и технологии материалов. Этап соревнований по «Программной инженерии» состоится завтра онлайн. В регионе также отменены все развлекательные мероприятия. Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус». Там они стали расстреливать людей, после чего здание охватил огонь. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям