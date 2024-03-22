22 марта 2024

В Свердловской области отменили все праздники из-за теракта в «Крокусе»

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Вечерний город. Екатеринбург, пешеходный переход, вечерний город, вечерний екатеринбург
Поводом к этому стал теракт в «Крокус Сити Холле» Фото:

Все развлекательные мероприятия в Свердловской области на ближайшее время отменены. Таково решение губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики региона в telegram-канале.

«Все увеселительные мероприятия отменены в Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева после теракта в подмосковном „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении. Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям из автоматов и подожгли здание. По предварительным данным, более 60 человек погибли, свыше ста пострадали. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Все развлекательные мероприятия в Свердловской области на ближайшее время отменены. Таково решение губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики региона в telegram-канале. «Все увеселительные мероприятия отменены в Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева после теракта в подмосковном „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении. Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям из автоматов и подожгли здание. По предварительным данным, более 60 человек погибли, свыше ста пострадали. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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