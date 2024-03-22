В Свердловской области отменили все праздники из-за теракта в «Крокусе»

Все развлекательные мероприятия в Свердловской области на ближайшее время отменены. Таково решение губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики региона в telegram-канале.
«Все увеселительные мероприятия отменены в Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева после теракта в подмосковном „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении. Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям из автоматов и подожгли здание. По предварительным данным, более 60 человек погибли, свыше ста пострадали. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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