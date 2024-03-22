22 марта 2024

Из крупного ТРЦ Кургана эвакуировали людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция ТЦ ГиперСити. Курган , гипер сити
Из ТРЦ «ГиперСити» эвакуировали людей Фото:

Из ТРЦ «ГиперСити» 23 марта людей экстренно вывели на улицу из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГУ МЧС России по Курганской области.

«В „ГиперСити“ произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. На место выехали пожарные. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек», — уточнили представители ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 09:46. Пожарные провели проверку в здании. Возгорания и задымления они не обнаружили.

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Из ТРЦ «ГиперСити» 23 марта людей экстренно вывели на улицу из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГУ МЧС России по Курганской области. «В „ГиперСити“ произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. На место выехали пожарные. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек», — уточнили представители ГУ МЧС. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 09:46. Пожарные провели проверку в здании. Возгорания и задымления они не обнаружили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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