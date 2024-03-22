Из крупного ТРЦ Кургана эвакуировали людей

Из ТРЦ «ГиперСити» эвакуировали людей
Из ТРЦ «ГиперСити» 23 марта людей экстренно вывели на улицу из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГУ МЧС России по Курганской области.
«В „ГиперСити“ произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. На место выехали пожарные. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек», — уточнили представители ГУ МЧС.
Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 09:46. Пожарные провели проверку в здании. Возгорания и задымления они не обнаружили.
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