22 марта 2024

Авиакомпания «Ямал» вернет деньги пассажирам после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, трап, самолет, цветной бульвар, трап самолета, тюмень
Мера введена до 30 марта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Пассажиры авиакомпании «Ямал» до 30 марта смогут вернуть или обменять билеты без каких-либо сборов на другие даты и рейсы. Решение было принято руководством компании после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших в чудовищном террористическом акте в Подмосковье. В течение следующей недели, до 30 марта пассажиры без дополнительных сборов смогут оформить возврат или поменять перелет на другие даты на рейсы авиакомпании „Ямал“» — сообщается в telegram-канале авиакомпании. Пассажиров просят прибывать на рейс заблаговременно, а также избегать массовых мероприятий.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

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Пассажиры авиакомпании «Ямал» до 30 марта смогут вернуть или обменять билеты без каких-либо сборов на другие даты и рейсы. Решение было принято руководством компании после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших в чудовищном террористическом акте в Подмосковье. В течение следующей недели, до 30 марта пассажиры без дополнительных сборов смогут оформить возврат или поменять перелет на другие даты на рейсы авиакомпании „Ямал“» — сообщается в telegram-канале авиакомпании. Пассажиров просят прибывать на рейс заблаговременно, а также избегать массовых мероприятий. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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