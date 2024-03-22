Авиакомпания «Ямал» вернет деньги пассажирам после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Мера введена до 30 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пассажиры авиакомпании «Ямал» до 30 марта смогут вернуть или обменять билеты без каких-либо сборов на другие даты и рейсы. Решение было принято руководством компании после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших в чудовищном террористическом акте в Подмосковье. В течение следующей недели, до 30 марта пассажиры без дополнительных сборов смогут оформить возврат или поменять перелет на другие даты на рейсы авиакомпании „Ямал“» — сообщается в telegram-канале авиакомпании. Пассажиров просят прибывать на рейс заблаговременно, а также избегать массовых мероприятий. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиры авиакомпании «Ямал» до 30 марта смогут вернуть или обменять билеты без каких-либо сборов на другие даты и рейсы. Решение было принято руководством компании после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших в чудовищном террористическом акте в Подмосковье. В течение следующей недели, до 30 марта пассажиры без дополнительных сборов смогут оформить возврат или поменять перелет на другие даты на рейсы авиакомпании „Ямал“» — сообщается в telegram-канале авиакомпании. Пассажиров просят прибывать на рейс заблаговременно, а также избегать массовых мероприятий. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.