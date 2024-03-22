Курганец отсудил у автосалона деньги за навязанные услуги

Курганец выиграл судебный процесс против автосалона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Каргапольского округа Курганской области через суд заставил автосалон вернуть свыше ста тысяч рублей за навязанные услуги при покупке отечественного автомобиля в кредит. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил иск покупателя автомобиля Lada Granta удовлетворить частично. Взыскать с автосалона в пользу потребителя 106 423 рубля за навязанные услуги, а также штраф 56 711 рублей. Выплатить 7 000 рублей за моральный вред», — указано в документах, опубликованных в картотеке Каргапольского районного суда.

Согласно судебным материалам, курганец покупал автомобиль в октябре 2023 года. При оформлении кредита в автосалоне ему была навязана комплексная услуга «финансовая защита автомобилиста» на 108 000 рублей (выкуп машины — 46 000 рублей и консультация по кредитной документации — 62 000 рублей), отмечается в деле.

Истец просил взыскать с автосалона еще 25 тысяч рублей на услуги юриста. Суд удовлетворил это требование частично, покупатель получит 5000 рублей в качестве компенсации с продавца за услуги представителя в суде. Решение может быть обжаловано.