22 марта 2024

Курганец отсудил у автосалона деньги за навязанные услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Курганец выиграл судебный процесс против автосалона Фото:

Житель Каргапольского округа Курганской области через суд заставил автосалон вернуть свыше ста тысяч рублей за навязанные услуги при покупке отечественного автомобиля в кредит. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил иск покупателя автомобиля Lada Granta удовлетворить частично. Взыскать с автосалона в пользу потребителя 106 423 рубля за навязанные услуги, а также штраф 56 711 рублей. Выплатить 7 000 рублей за моральный вред», — указано в документах, опубликованных в картотеке Каргапольского районного суда.

Согласно судебным материалам, курганец покупал автомобиль в октябре 2023 года. При оформлении кредита в автосалоне ему была навязана комплексная услуга «финансовая защита автомобилиста» на 108 000 рублей (выкуп машины — 46 000 рублей и консультация по кредитной документации — 62 000 рублей), отмечается в деле.

Истец просил взыскать с автосалона еще 25 тысяч рублей на услуги юриста. Суд удовлетворил это требование частично, покупатель получит 5000 рублей в качестве компенсации с продавца за услуги представителя в суде. Решение может быть обжаловано.

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Житель Каргапольского округа Курганской области через суд заставил автосалон вернуть свыше ста тысяч рублей за навязанные услуги при покупке отечественного автомобиля в кредит. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил иск покупателя автомобиля Lada Granta удовлетворить частично. Взыскать с автосалона в пользу потребителя 106 423 рубля за навязанные услуги, а также штраф 56 711 рублей. Выплатить 7 000 рублей за моральный вред», — указано в документах, опубликованных в картотеке Каргапольского районного суда. Согласно судебным материалам, курганец покупал автомобиль в октябре 2023 года. При оформлении кредита в автосалоне ему была навязана комплексная услуга «финансовая защита автомобилиста» на 108 000 рублей (выкуп машины — 46 000 рублей и консультация по кредитной документации — 62 000 рублей), отмечается в деле. Истец просил взыскать с автосалона еще 25 тысяч рублей на услуги юриста. Суд удовлетворил это требование частично, покупатель получит 5000 рублей в качестве компенсации с продавца за услуги представителя в суде. Решение может быть обжаловано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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