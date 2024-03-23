МИД Таджикистана заявило о вбросах о террористах из «Крокуса»

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Круглый стол в СКБ-Контуре с консулами. Екатеринбург , флаг россии, флаг таджикистана
Граждане Таджикистана не причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», заявили в МИД Фото:
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Информация, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастны граждане Таджикистана, является фейком. Об этом заявили в МИД страны.

«Таджикистанская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана [к теракту]. Просим опираться на официальную информацию», — говорится в сообщении, которое опубликовано в telegram-канале МИД.

До этого ряд telegram-каналов писали, что в полиции были выданы ориентировки на нескольких человек, которые скрылись после теракта. Утверждалось, что они якобы граждане Таджикистана.

Теракт произошел 22 марта вечером. По последним официальным данным, от действий террористов погибли 60 человек. Самая главная информация — в материале URA.RU.

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Информация, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастны граждане Таджикистана, является фейком. Об этом заявили в МИД страны. «Таджикистанская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана [к теракту]. Просим опираться на официальную информацию», — говорится в сообщении, которое опубликовано в telegram-канале МИД. До этого ряд telegram-каналов писали, что в полиции были выданы ориентировки на нескольких человек, которые скрылись после теракта. Утверждалось, что они якобы граждане Таджикистана. Теракт произошел 22 марта вечером. По последним официальным данным, от действий террористов погибли 60 человек. Самая главная информация — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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