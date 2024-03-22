Виновник аварии был пьян
В Тюмени в ночь на 23 марта пьяный водитель спровоцировал ДТП на улице Бабарынка. В результате столкновения двух автомобилей пострадал восьмилетний ребенок.
«Ford и Volkswagen столкнулись на улице Бабарынка, 60. В результате ДТП пострадал восьмилетний пассажир Volkswagen. Предварительно, Ford выехал на встречную полосу, его 40-летний водитель был пьян», — сообщается в telegram-канале областного управления ГИБДД.
Уточняется, что показания алкотестера равнялись 0,72 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
В столкновении двух иномарок в Тюмени пострадал ребенок
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