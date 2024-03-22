22 марта 2024

В Тюмени из-за пьяного водителя в ДТП пострадал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная авария Курган, разбитые машины, дтп, авария
Виновник аварии был пьян Фото:

В Тюмени в ночь на 23 марта пьяный водитель спровоцировал ДТП на улице Бабарынка. В результате столкновения двух автомобилей пострадал восьмилетний ребенок.

«Ford и Volkswagen столкнулись на улице Бабарынка, 60. В результате ДТП пострадал восьмилетний пассажир Volkswagen. Предварительно, Ford выехал на встречную полосу, его 40-летний водитель был пьян», — сообщается в telegram-канале областного управления ГИБДД.

Уточняется, что показания алкотестера равнялись 0,72 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В столкновении двух иномарок в Тюмени пострадал ребенок
В столкновении двух иномарок в Тюмени пострадал ребенок
Фото:

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В Тюмени в ночь на 23 марта пьяный водитель спровоцировал ДТП на улице Бабарынка. В результате столкновения двух автомобилей пострадал восьмилетний ребенок. «Ford и Volkswagen столкнулись на улице Бабарынка, 60. В результате ДТП пострадал восьмилетний пассажир Volkswagen. Предварительно, Ford выехал на встречную полосу, его 40-летний водитель был пьян», — сообщается в telegram-канале областного управления ГИБДД. Уточняется, что показания алкотестера равнялись 0,72 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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