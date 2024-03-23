«Чайф» отменил концерт из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Видео

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Фан-зона ЦПКиО. Трансляция матча чемпионата мира по футболу между сборной России и сборной Саудовской Аравии. Екатеринбург, шахрин владимир, бегунов владимир, группа чайф
Лидер группы заявил, что не может петь веселые песни в этот день Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Концерт уральской группы «Чайф», который должен был пройти 23 марта в Санкт-Петербурге, перенесен из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил лидер группы Владимир Шахрин.

«Думал, что за ночь смогу осмыслить случившееся вчера чудовищное событие… В моей голове не укладывается, как это могло происходить… Как может быть такое абсолютное зло… В первую очередь нужно сказать слова соболезнования всем, чьи близкие погибли в „Крокус Сити Холле“… Мы всей группой переживаем за вас… Конечно, сегодня нельзя выйти на сцену. Я не представляю, как я могу петь веселые песни», — заявил музыкант. Его обращение опубликовано telegram-канале «Чайф».

Шахрин подчеркнул, что «абсолютному злу» можно противопоставить только «абсолютное добро» и попросил фанатов группы не озлобиться и поддерживать близких. Концерт перенесен на 6 апреля 2024 года.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Концерт уральской группы «Чайф», который должен был пройти 23 марта в Санкт-Петербурге, перенесен из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил лидер группы Владимир Шахрин. «Думал, что за ночь смогу осмыслить случившееся вчера чудовищное событие… В моей голове не укладывается, как это могло происходить… Как может быть такое абсолютное зло… В первую очередь нужно сказать слова соболезнования всем, чьи близкие погибли в „Крокус Сити Холле“… Мы всей группой переживаем за вас… Конечно, сегодня нельзя выйти на сцену. Я не представляю, как я могу петь веселые песни», — заявил музыкант. Его обращение опубликовано telegram-канале «Чайф». Шахрин подчеркнул, что «абсолютному злу» можно противопоставить только «абсолютное добро» и попросил фанатов группы не озлобиться и поддерживать близких. Концерт перенесен на 6 апреля 2024 года. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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