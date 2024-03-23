На фоне теракта в «Крокусе» россиян просят не принимать посылки из зоны СВО

23 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Россиян запугивают опасными посылками, однако об инцидентах по теме официально не сообщалось (архивный снимок) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» активно распространяются сообщения о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) якобы доставляет подарки родным участников СВО в регионах России. Людей предупреждают, что принимать посылки не стоит. Как выяснило URA.RU, информация не соответствует действительности. Агентство вместе с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «На территории Российской Федерации работает украинская ДРГ в виде курьерской доставки!!! Доставляют подарки от участников специальной военной операции, которые находятся в зоне боевых действий. Подарки доставляются знакомым участников СВО, членам их семей и родственников. Ни в коем случае не принимайте и не берите в руки подарки, участники СВО никакие подарки не передают», — говорится в постах. По данным «Лапша Медиа», сообщения по теме появились еще в середине марта, однако их количество выросло после теракта в «Крокус Сити Холле». Авторы постов не отмечают, по какой причине нельзя принимать подарки, не приводят конкретных историй по теме. Никаких сообщений в авторитетных СМИ о действиях украинской ДРГ под видом курьерской доставки не было, силовики не сообщали об инцидентах в связи с этим. Получить официальный комментарий в МВД РФ на момент подготовки материала не удалось. Представители движения «Мы вместе» (помогает семьям участников СВО и военным), ничего не слышали об этом. Ранее похожий фейк распространялся по мессенджерам жителей Севастополя. «Массово публикуется информация о якобы подарках с бомбами, которые неизвестные вручают семьям участников СВО. <…> Собственные источники ForPost в экстренных службах подчеркивают: подобного случая в Севастополе не было, как и где-либо еще», — писало издание ForPost. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Агентство URA.RU в онлайн-трансляции сообщает главные новости о трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В социальных сетях на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» активно распространяются сообщения о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) якобы доставляет подарки родным участников СВО в регионах России. Людей предупреждают, что принимать посылки не стоит. Как выяснило URA.RU, информация не соответствует действительности. Агентство вместе с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «На территории Российской Федерации работает украинская ДРГ в виде курьерской доставки!!! Доставляют подарки от участников специальной военной операции, которые находятся в зоне боевых действий. Подарки доставляются знакомым участников СВО, членам их семей и родственников. Ни в коем случае не принимайте и не берите в руки подарки, участники СВО никакие подарки не передают», — говорится в постах. По данным «Лапша Медиа», сообщения по теме появились еще в середине марта, однако их количество выросло после теракта в «Крокус Сити Холле». Авторы постов не отмечают, по какой причине нельзя принимать подарки, не приводят конкретных историй по теме. Никаких сообщений в авторитетных СМИ о действиях украинской ДРГ под видом курьерской доставки не было, силовики не сообщали об инцидентах в связи с этим. Получить официальный комментарий в МВД РФ на момент подготовки материала не удалось. Представители движения «Мы вместе» (помогает семьям участников СВО и военным), ничего не слышали об этом. Ранее похожий фейк распространялся по мессенджерам жителей Севастополя. «Массово публикуется информация о якобы подарках с бомбами, которые неизвестные вручают семьям участников СВО. <…> Собственные источники ForPost в экстренных службах подчеркивают: подобного случая в Севастополе не было, как и где-либо еще», — писало издание ForPost. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Агентство URA.RU в онлайн-трансляции сообщает главные новости о трагедии.