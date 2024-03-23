РИАН: Совкомбанк спишет кредиты всем пострадавшим в теракте в «Крокусе»

23 марта 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

О списании долгов для пострадавших в теракте сообщили в Совкомбанке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Совкомбанк спишет долги по кредитам всем пострадавшим во время теракта в «Крокусе», а также их ближайшим родственникам. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на зампреда правления банка. «Совкомбанк объявил, что спишет все кредиты пострадавших в „Крокусе“ и их ближайших родственников», — сообщают РИА Новости. Сообщение опубликовано в telegram-канале. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 115 погибших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой говорится о важных событиях, связанных с ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совкомбанк спишет долги по кредитам всем пострадавшим во время теракта в «Крокусе», а также их ближайшим родственникам. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на зампреда правления банка. «Совкомбанк объявил, что спишет все кредиты пострадавших в „Крокусе“ и их ближайших родственников», — сообщают РИА Новости. Сообщение опубликовано в telegram-канале. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 115 погибших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой говорится о важных событиях, связанных с ЧП.