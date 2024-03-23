РИАН: Совкомбанк спишет кредиты всем пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Совкомбанк спишет долги по кредитам всем пострадавшим во время теракта в «Крокусе», а также их ближайшим родственникам. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на зампреда правления банка.
«Совкомбанк объявил, что спишет все кредиты пострадавших в „Крокусе“ и их ближайших родственников», — сообщают РИА Новости. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 115 погибших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой говорится о важных событиях, связанных с ЧП.
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