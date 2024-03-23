РИАН: Совкомбанк спишет кредиты всем пострадавшим в теракте в «Крокусе»

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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган
О списании долгов для пострадавших в теракте сообщили в Совкомбанке Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Совкомбанк спишет долги по кредитам всем пострадавшим во время теракта в «Крокусе», а также их ближайшим родственникам. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на зампреда правления банка.

«Совкомбанк объявил, что спишет все кредиты пострадавших в „Крокусе“ и их ближайших родственников», — сообщают РИА Новости. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 115 погибших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой говорится о важных событиях, связанных с ЧП.

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Совкомбанк спишет долги по кредитам всем пострадавшим во время теракта в «Крокусе», а также их ближайшим родственникам. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на зампреда правления банка. «Совкомбанк объявил, что спишет все кредиты пострадавших в „Крокусе“ и их ближайших родственников», — сообщают РИА Новости. Сообщение опубликовано в telegram-канале. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 115 погибших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой говорится о важных событиях, связанных с ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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