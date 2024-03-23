Путин пообещал покарать всех причастных к теракту в «Крокусе»: главное из обращения президента

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Он выразил соболезнования родным и близким в связи с трагедией, а также пообещал наказать всех ответственных. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Владимир Путин заявил, что 24 марта объявляется днем общенационального траура. Он назвал произошедшее кровавым и варварским терактом. Кроме того, Путин выразил глубокие и искренние соболезнования и подчеркнул, что сейчас скорбит вся страна и народ. Он отметил, что жертвами теракта в «Крокусе» стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Путин добавил, что в настоящий момент за жизнь пострадавших борются врачи, он выразил уверенность, что они сделают все возможное.
Благодарность и поддержка
Путин высказал слова благодарности всем спецслужбам, помогающим во время теракта, которые помогли избежать еще больших потерь. Он также поблагодарил простых граждан, которые наравне с ними оказывали помощь пострадавшим.
Террористы
Путин сообщил, что все те, кто стрелял и убивал людей были найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, передает Пятый канал. По словам президента, с украинской стороны для террористов было подготовлено «окно» для перехода границы. «Мы найдем и покараем всех ответственных», — пообещал Путин.
Россия не раз проходила через тяжелейшие и невыносимые преступления, но становилась еще сильнее, так будет и сейчас, подытожил свою речь Владимир Путин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.