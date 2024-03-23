Путин пообещал покарать всех причастных к теракту в «Крокусе»: главное из обращения президента

Путин выразил соболезнования после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал наказать всех ответственных за теракт в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Он выразил соболезнования родным и близким в связи с трагедией, а также пообещал наказать всех ответственных. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. Теракт в «Крокус Сити Холле» Владимир Путин заявил, что 24 марта объявляется днем общенационального траура. Он назвал произошедшее кровавым и варварским терактом. Кроме того, Путин выразил глубокие и искренние соболезнования и подчеркнул, что сейчас скорбит вся страна и народ. Он отметил, что жертвами теракта в «Крокусе» стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Путин добавил, что в настоящий момент за жизнь пострадавших борются врачи, он выразил уверенность, что они сделают все возможное. Благодарность и поддержка Путин высказал слова благодарности всем спецслужбам, помогающим во время теракта, которые помогли избежать еще больших потерь. Он также поблагодарил простых граждан, которые наравне с ними оказывали помощь пострадавшим. Террористы Путин сообщил, что все те, кто стрелял и убивал людей были найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, передает Пятый канал. По словам президента, с украинской стороны для террористов было подготовлено «окно» для перехода границы. «Мы найдем и покараем всех ответственных», — пообещал Путин. Россия не раз проходила через тяжелейшие и невыносимые преступления, но становилась еще сильнее, так будет и сейчас, подытожил свою речь Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Он выразил соболезнования родным и близким в связи с трагедией, а также пообещал наказать всех ответственных. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. Владимир Путин заявил, что 24 марта объявляется днем общенационального траура. Он назвал произошедшее кровавым и варварским терактом. Кроме того, Путин выразил глубокие и искренние соболезнования и подчеркнул, что сейчас скорбит вся страна и народ. Он отметил, что жертвами теракта в «Крокусе» стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Путин добавил, что в настоящий момент за жизнь пострадавших борются врачи, он выразил уверенность, что они сделают все возможное. Путин высказал слова благодарности всем спецслужбам, помогающим во время теракта, которые помогли избежать еще больших потерь. Он также поблагодарил простых граждан, которые наравне с ними оказывали помощь пострадавшим. Путин сообщил, что все те, кто стрелял и убивал людей были найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, передает Пятый канал. По словам президента, с украинской стороны для террористов было подготовлено «окно» для перехода границы. «Мы найдем и покараем всех ответственных», — пообещал Путин. Россия не раз проходила через тяжелейшие и невыносимые преступления, но становилась еще сильнее, так будет и сейчас, подытожил свою речь Владимир Путин.