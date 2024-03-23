Путин объявил 24 марта днем траура

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. В этот день по всей стране будут соблюдать траур из-за теракта в «Крокус сити холле».

«24 марта объявляю днем траура», — заявил Владимир Путин. Трансляция шла в эфире телеканала «Россия 24».

Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали, сообщил Путин.

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Президент Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. В этот день по всей стране будут соблюдать траур из-за теракта в «Крокус сити холле». «24 марта объявляю днем траура», — заявил Владимир Путин. Трансляция шла в эфире телеканала «Россия 24». Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали, сообщил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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