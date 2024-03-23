Путин объявил 24 марта днем траура

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Президент Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. В этот день по всей стране будут соблюдать траур из-за теракта в «Крокус сити холле».
«24 марта объявляю днем траура», — заявил Владимир Путин. Трансляция шла в эфире телеканала «Россия 24».
Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали, сообщил Путин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.