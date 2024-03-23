Путин объявил 24 марта днем траура

23 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. В этот день по всей стране будут соблюдать траур из-за теракта в «Крокус сити холле». «24 марта объявляю днем траура», — заявил Владимир Путин. Трансляция шла в эфире телеканала «Россия 24». Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали, сообщил Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. В этот день по всей стране будут соблюдать траур из-за теракта в «Крокус сити холле». «24 марта объявляю днем траура», — заявил Владимир Путин. Трансляция шла в эфире телеканала «Россия 24». Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали, сообщил Путин.