22 марта 2024

В аэропортах ХМАО усилили меры безопасности после трагедии в «Крокусе». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 3. Нижневартовск, аэропорт, терминал, аэропорт нижневартовск
В ХМАО усилили охрану аэропортов Фото:
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В аэропортах ХМАО усилили меры безопасности после трагедии в «Крокусе». В аэропорту Нижневартовска агентству URA.RU сообщили, что на постах досмотра усилили охрану, к обследованию территории привлекли кинологов со служебными собаками, которые обучены отыскивать взрывчатку и оружие.

«В аэропорту увеличено число сотрудников безопасности в сменах, терминал проверяет служба кинологического мониторинга, главная задача которой — обследовать все помещения аэровокзала на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, незадекларированных денег и других потенциально опасных предметов. Группа быстрого реагирования с определенной периодичностью объезжает периметр, сотрудники поста центрального наблюдения круглосуточно следят за безопасностью, в том числе, за пожарной. Рамочные металлодетекторы настроены на максимальный уровень чувствительности. Такие меры безопасности действуют в аэропорту постоянно, но сейчас обследование проводится с особой бдительностью», — сообщил корреспонденту агентства исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров.

Кинологи с собаками обходят терминалы и залы ожидания, осматривают багажные, технические помещения и прилежащую территорию. Тщательно обследуются автобусы, трапы и салоны самолетов.

Позаботились о безопасности пассажиров и в аэропорту Сургута. «В аэропорту усилены меры безопасности, просим наших пассажиров отнестись к этому с пониманием. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию», — сообщила пресс-служба сургутского аэропорта.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

Служебные собаки проверяют багаж в аэропорту Нижневартовска
Служебные собаки проверяют багаж в аэропорту Нижневартовска
Фото:
Осмотр территории аэропорта Нижневартовска
Осмотр территории аэропорта Нижневартовска
Фото:
Лабрадор Тэсси из службы кинологического мониторинга аэропорта Нижневартовска обучен искать взрывчатку, оружие и другие опасные предметы
Лабрадор Тэсси из службы кинологического мониторинга аэропорта Нижневартовска обучен искать взрывчатку, оружие и другие опасные предметы
Фото:

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В аэропортах ХМАО усилили меры безопасности после трагедии в «Крокусе». В аэропорту Нижневартовска агентству URA.RU сообщили, что на постах досмотра усилили охрану, к обследованию территории привлекли кинологов со служебными собаками, которые обучены отыскивать взрывчатку и оружие. «В аэропорту увеличено число сотрудников безопасности в сменах, терминал проверяет служба кинологического мониторинга, главная задача которой — обследовать все помещения аэровокзала на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, незадекларированных денег и других потенциально опасных предметов. Группа быстрого реагирования с определенной периодичностью объезжает периметр, сотрудники поста центрального наблюдения круглосуточно следят за безопасностью, в том числе, за пожарной. Рамочные металлодетекторы настроены на максимальный уровень чувствительности. Такие меры безопасности действуют в аэропорту постоянно, но сейчас обследование проводится с особой бдительностью», — сообщил корреспонденту агентства исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров. Кинологи с собаками обходят терминалы и залы ожидания, осматривают багажные, технические помещения и прилежащую территорию. Тщательно обследуются автобусы, трапы и салоны самолетов. Позаботились о безопасности пассажиров и в аэропорту Сургута. «В аэропорту усилены меры безопасности, просим наших пассажиров отнестись к этому с пониманием. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию», — сообщила пресс-служба сургутского аэропорта. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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