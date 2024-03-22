В аэропортах ХМАО усилили меры безопасности после трагедии в «Крокусе». Фото

23 марта 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

В ХМАО усилили охрану аэропортов Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В аэропортах ХМАО усилили меры безопасности после трагедии в «Крокусе». В аэропорту Нижневартовска агентству URA.RU сообщили, что на постах досмотра усилили охрану, к обследованию территории привлекли кинологов со служебными собаками, которые обучены отыскивать взрывчатку и оружие. «В аэропорту увеличено число сотрудников безопасности в сменах, терминал проверяет служба кинологического мониторинга, главная задача которой — обследовать все помещения аэровокзала на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, незадекларированных денег и других потенциально опасных предметов. Группа быстрого реагирования с определенной периодичностью объезжает периметр, сотрудники поста центрального наблюдения круглосуточно следят за безопасностью, в том числе, за пожарной. Рамочные металлодетекторы настроены на максимальный уровень чувствительности. Такие меры безопасности действуют в аэропорту постоянно, но сейчас обследование проводится с особой бдительностью», — сообщил корреспонденту агентства исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров. Кинологи с собаками обходят терминалы и залы ожидания, осматривают багажные, технические помещения и прилежащую территорию. Тщательно обследуются автобусы, трапы и салоны самолетов. Позаботились о безопасности пассажиров и в аэропорту Сургута. «В аэропорту усилены меры безопасности, просим наших пассажиров отнестись к этому с пониманием. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию», — сообщила пресс-служба сургутского аэропорта. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Служебные собаки проверяют багаж в аэропорту Нижневартовска Фото: пресс-служба аэропорта Нижневартовска Осмотр территории аэропорта Нижневартовска Фото: пресс-служба аэропорта Нижневартовска Лабрадор Тэсси из службы кинологического мониторинга аэропорта Нижневартовска обучен искать взрывчатку, оружие и другие опасные предметы Фото: пресс-служба аэропорта Нижневартовска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропортах ХМАО усилили меры безопасности после трагедии в «Крокусе». В аэропорту Нижневартовска агентству URA.RU сообщили, что на постах досмотра усилили охрану, к обследованию территории привлекли кинологов со служебными собаками, которые обучены отыскивать взрывчатку и оружие. «В аэропорту увеличено число сотрудников безопасности в сменах, терминал проверяет служба кинологического мониторинга, главная задача которой — обследовать все помещения аэровокзала на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, незадекларированных денег и других потенциально опасных предметов. Группа быстрого реагирования с определенной периодичностью объезжает периметр, сотрудники поста центрального наблюдения круглосуточно следят за безопасностью, в том числе, за пожарной. Рамочные металлодетекторы настроены на максимальный уровень чувствительности. Такие меры безопасности действуют в аэропорту постоянно, но сейчас обследование проводится с особой бдительностью», — сообщил корреспонденту агентства исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров. Кинологи с собаками обходят терминалы и залы ожидания, осматривают багажные, технические помещения и прилежащую территорию. Тщательно обследуются автобусы, трапы и салоны самолетов. Позаботились о безопасности пассажиров и в аэропорту Сургута. «В аэропорту усилены меры безопасности, просим наших пассажиров отнестись к этому с пониманием. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию», — сообщила пресс-служба сургутского аэропорта. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.