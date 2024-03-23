СКР сообщил о возросшем количестве погибших после разбора завалов

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Разбор завалов Crocus city holl. Мчс России
Число погибших в «Крокус Сити Холле» после разбора завалов выросло до 133 Фото:
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Следственный комитет России сообщил о возросшем количестве погибших в результате теракта в «Крокусе». После разбора завалов обнаружено 133 погибших. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

«Число погибших при теракте в „Крокус Сити Холле“ увеличилось до 133 человек», — сообщили в следственном комитете. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее называла другое число — 143 погибших.

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Следственный комитет России сообщил о возросшем количестве погибших в результате теракта в «Крокусе». После разбора завалов обнаружено 133 погибших. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Число погибших при теракте в „Крокус Сити Холле“ увеличилось до 133 человек», — сообщили в следственном комитете. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее называла другое число — 143 погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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