СКР сообщил о возросшем количестве погибших после разбора завалов

Число погибших в «Крокус Сити Холле» после разбора завалов выросло до 133
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Следственный комитет России сообщил о возросшем количестве погибших в результате теракта в «Крокусе». После разбора завалов обнаружено 133 погибших. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
«Число погибших при теракте в „Крокус Сити Холле“ увеличилось до 133 человек», — сообщили в следственном комитете. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее называла другое число — 143 погибших.
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