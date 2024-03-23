СКР сообщил о возросшем количестве погибших после разбора завалов

23 марта 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Число погибших в «Крокус Сити Холле» после разбора завалов выросло до 133 Фото: МЧС России новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет России сообщил о возросшем количестве погибших в результате теракта в «Крокусе». После разбора завалов обнаружено 133 погибших. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Число погибших при теракте в „Крокус Сити Холле“ увеличилось до 133 человек», — сообщили в следственном комитете. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее называла другое число — 143 погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России сообщил о возросшем количестве погибших в результате теракта в «Крокусе». После разбора завалов обнаружено 133 погибших. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Число погибших при теракте в „Крокус Сити Холле“ увеличилось до 133 человек», — сообщили в следственном комитете. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее называла другое число — 143 погибших.