Инстасамка перевела миллион рублей жертвам теракта в «Крокусе». Скрин

23 марта 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Исполнительница соболезнует жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Дарья Зотеева — певица из Тобольска (Тюменская область), известная под именем Instasamka, перевела один миллион рублей в Российский Красный Крест. Средства пойдут на помощь жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Пожалуйста, держитесь, кто сейчас там или чьи близкие сейчас в крокусе. Мне больно смотреть на то, что происходит сейчас там. Примите наши соболезнования», — написала Instasamka в своем telegram-канале. К записи она прикрепила скрин перевода на счет благотворительной организации. Российский Красный Крест открыл сбор семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холе». «Это страшная трагедия. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих близких, кто пострадал. Мы готовы оказать всю необходимую помощь и призываем присоединиться к нам. Крайне важно, чтобы пострадавшие не оставались один на один с этой бедой и чувствовали поддержку, поддержку всей страны», — заявил на сайте организации председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. На данный момент известно о 133 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Инстасамка разместила скриншот о переводе средств жертвам трагедии в Подмосковье Telegram-канал Instasamka Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дарья Зотеева — певица из Тобольска (Тюменская область), известная под именем Instasamka, перевела один миллион рублей в Российский Красный Крест. Средства пойдут на помощь жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Пожалуйста, держитесь, кто сейчас там или чьи близкие сейчас в крокусе. Мне больно смотреть на то, что происходит сейчас там. Примите наши соболезнования», — написала Instasamka в своем telegram-канале. К записи она прикрепила скрин перевода на счет благотворительной организации. Российский Красный Крест открыл сбор семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холе». «Это страшная трагедия. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих близких, кто пострадал. Мы готовы оказать всю необходимую помощь и призываем присоединиться к нам. Крайне важно, чтобы пострадавшие не оставались один на один с этой бедой и чувствовали поддержку, поддержку всей страны», — заявил на сайте организации председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. На данный момент известно о 133 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.