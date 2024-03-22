22 марта 2024

Инстасамка перевела миллион рублей жертвам теракта в «Крокусе». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнительница соболезнует жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Дарья Зотеева — певица из Тобольска (Тюменская область), известная под именем Instasamka, перевела один миллион рублей в Российский Красный Крест. Средства пойдут на помощь жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Пожалуйста, держитесь, кто сейчас там или чьи близкие сейчас в крокусе. Мне больно смотреть на то, что происходит сейчас там. Примите наши соболезнования», — написала Instasamka в своем telegram-канале. К записи она прикрепила скрин перевода на счет благотворительной организации.

Российский Красный Крест открыл сбор семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холе». «Это страшная трагедия. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих близких, кто пострадал. Мы готовы оказать всю необходимую помощь и призываем присоединиться к нам. Крайне важно, чтобы пострадавшие не оставались один на один с этой бедой и чувствовали поддержку, поддержку всей страны», — заявил на сайте организации председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. На данный момент известно о 133 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

Инстасамка разместила скриншот о переводе средств жертвам трагедии в Подмосковье
Инстасамка разместила скриншот о переводе средств жертвам трагедии в Подмосковье
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Дарья Зотеева — певица из Тобольска (Тюменская область), известная под именем Instasamka, перевела один миллион рублей в Российский Красный Крест. Средства пойдут на помощь жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Пожалуйста, держитесь, кто сейчас там или чьи близкие сейчас в крокусе. Мне больно смотреть на то, что происходит сейчас там. Примите наши соболезнования», — написала Instasamka в своем telegram-канале. К записи она прикрепила скрин перевода на счет благотворительной организации. Российский Красный Крест открыл сбор семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холе». «Это страшная трагедия. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих близких, кто пострадал. Мы готовы оказать всю необходимую помощь и призываем присоединиться к нам. Крайне важно, чтобы пострадавшие не оставались один на один с этой бедой и чувствовали поддержку, поддержку всей страны», — заявил на сайте организации председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. На данный момент известно о 133 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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