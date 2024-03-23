Baza опубликовала видео с допросом террориста из реанимации

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, реанимация, скорая помошь
Террориста допрашивали из реанимации, пишет Baza Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Telegram-канал Baza опубликовал видео с проведением допроса задержанного террориста, который был участником группы, напавшей на «Крокус Сити Холл». В данный момент он находится в реанимации.

Во время допроса ему был задан вопрос о том, где и каким образом он получил разрешение на въезд в Россию. Задержанный утверждал, что получил разрешение в аэропорту.

Вечером 22 марта террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по мирным людям. Число погибших достигло 133 человек. Впоследствии стало известно о том, что всех четырех задержанных террористов доставили в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий.

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Telegram-канал Baza опубликовал видео с проведением допроса задержанного террориста, который был участником группы, напавшей на «Крокус Сити Холл». В данный момент он находится в реанимации. Во время допроса ему был задан вопрос о том, где и каким образом он получил разрешение на въезд в Россию. Задержанный утверждал, что получил разрешение в аэропорту. Вечером 22 марта террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по мирным людям. Число погибших достигло 133 человек. Впоследствии стало известно о том, что всех четырех задержанных террористов доставили в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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