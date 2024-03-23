Baza опубликовала видео с допросом террориста из реанимации

23 марта 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Террориста допрашивали из реанимации, пишет Baza Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Telegram-канал Baza опубликовал видео с проведением допроса задержанного террориста, который был участником группы, напавшей на «Крокус Сити Холл». В данный момент он находится в реанимации. Во время допроса ему был задан вопрос о том, где и каким образом он получил разрешение на въезд в Россию. Задержанный утверждал, что получил разрешение в аэропорту. Вечером 22 марта террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по мирным людям. Число погибших достигло 133 человек. Впоследствии стало известно о том, что всех четырех задержанных террористов доставили в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал Baza опубликовал видео с проведением допроса задержанного террориста, который был участником группы, напавшей на «Крокус Сити Холл». В данный момент он находится в реанимации. Во время допроса ему был задан вопрос о том, где и каким образом он получил разрешение на въезд в Россию. Задержанный утверждал, что получил разрешение в аэропорту. Вечером 22 марта террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по мирным людям. Число погибших достигло 133 человек. Впоследствии стало известно о том, что всех четырех задержанных террористов доставили в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий.