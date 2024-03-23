Baza опубликовала видео с допросом террориста из реанимации

Telegram-канал Baza опубликовал видео с проведением допроса задержанного террориста, который был участником группы, напавшей на «Крокус Сити Холл». В данный момент он находится в реанимации.
Во время допроса ему был задан вопрос о том, где и каким образом он получил разрешение на въезд в Россию. Задержанный утверждал, что получил разрешение в аэропорту.
Вечером 22 марта террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по мирным людям. Число погибших достигло 133 человек. Впоследствии стало известно о том, что всех четырех задержанных террористов доставили в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.