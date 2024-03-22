22 марта 2024

На телебашне в Челябинске появилась траурная запись «Скорбим». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориальные билборды. Челябинск
Телебашня в Челябинске поменяла подсветку Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Телебашня в Челябинске вечером 24 марта поменяла подсветку из-за трагедии «Крокус Сити Холл» в Московской области. Как передает корреспондент URA.RU, на башне светятся буквы «Скорбим».

Телебашня в Челябинске меняет подсветку во время праздников, памятных дней. На этот раз принято решение запустить надпись в память о погибших вовремя теракта. Такая же запись «Скорбим» появилась с утра на всех рекламных билбордах.

Террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта. Они в упор расстреливали людей, а затем подожгли здание и скрылись. Все четверо террористов задержаны. 24 марта в России объявлен днем траура. Вся самая актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

Мемориальные билборды. Челябинск
На всех рекламных билбордах в Челябинске появились траурные слова
Фото:

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Телебашня в Челябинске вечером 24 марта поменяла подсветку из-за трагедии «Крокус Сити Холл» в Московской области. Как передает корреспондент URA.RU, на башне светятся буквы «Скорбим». Телебашня в Челябинске меняет подсветку во время праздников, памятных дней. На этот раз принято решение запустить надпись в память о погибших вовремя теракта. Такая же запись «Скорбим» появилась с утра на всех рекламных билбордах. Террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта. Они в упор расстреливали людей, а затем подожгли здание и скрылись. Все четверо террористов задержаны. 24 марта в России объявлен днем траура. Вся самая актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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