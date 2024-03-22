Телебашня в Челябинске вечером 24 марта поменяла подсветку из-за трагедии «Крокус Сити Холл» в Московской области. Как передает корреспондент URA.RU, на башне светятся буквы «Скорбим».
Телебашня в Челябинске меняет подсветку во время праздников, памятных дней. На этот раз принято решение запустить надпись в память о погибших вовремя теракта. Такая же запись «Скорбим» появилась с утра на всех рекламных билбордах.
Террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта. Они в упор расстреливали людей, а затем подожгли здание и скрылись. Все четверо террористов задержаны. 24 марта в России объявлен днем траура. Вся самая актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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