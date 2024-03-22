В Челябинске прошло экстренное совещание антитеррористической комиссии региона

В Челябинске состоялось экстренное совещание антитеррористической комиссии региона. Заседание поручил провести Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев в связи с трагическими событиями в Подмосковье.
«Сегодня в ходе заседания комиссии представителям ФСБ, полиции, Росгвардии, министерствам и муниципалитетам рекомендовано уделить повышенное внимание вопросам безопасности, обеспечению антитеррористической защиты на улицах, особенно — при проведении публичных массовых мероприятий», — сообщает пресс-служба областного правительства. Аналогичные заседания комиссий прошли во всех муниципалитетах Челябинской области.
На заседании приняты решения об усилении мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан. В местах массового пребывания людей необходимо ограничить проведение массовых мероприятий, не отвевающих требованиям безопасности. Дополнительно под особый контроль будет взята безопасность на транспорте.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение отменить развлекательные и увеселительные мероприятия в Челябинской области 23—24 марта. Также 23 марта отменены занятия в школах региона, а занятия в средне-специальных учебных заведениях и вузах переведены в дистанционный формат. Причиной отмены мероприятий губернатор назвал события, связанные с терактом в концертном зале» «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
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