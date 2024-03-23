«Уральские авиалинии» объявили бесплатные перелеты для пострадавших в теракте

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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, макет самолета
Для оформления билетов пассажирам нужно позвонить в контакт-центр Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о возможности бесплатно перевезти в Москву или из нее пострадавших в трагедии в «Крокус Сити Холле», их родственников и близких. Такое объявление появилось на сайте компании.

«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ готова перевезти пострадавших в трагедии в „Крокус Сити Холле“, их родственников и близких на рейсах в/из Москвы бесплатно», — сказано в сообщении. Отмечается, что для оформления соответствующих билетов потенциальным пассажирам нужно позвонить в контакт-центр компании по телефону 8 (800) 700-91-60.

Также авиакомпания сообщала, что вернет деньги пассажирам, отказавшимся лететь в Москву. Так «Уральские авиалинии» отреагировали на теракт.

ЧП произошло 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. По всей стране — в том числе в регионах УрФО — отменяются массовые мероприятия. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о возможности бесплатно перевезти в Москву или из нее пострадавших в трагедии в «Крокус Сити Холле», их родственников и близких. Такое объявление появилось на сайте компании. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ готова перевезти пострадавших в трагедии в „Крокус Сити Холле“, их родственников и близких на рейсах в/из Москвы бесплатно», — сказано в сообщении. Отмечается, что для оформления соответствующих билетов потенциальным пассажирам нужно позвонить в контакт-центр компании по телефону 8 (800) 700-91-60. Также авиакомпания сообщала, что вернет деньги пассажирам, отказавшимся лететь в Москву. Так «Уральские авиалинии» отреагировали на теракт. ЧП произошло 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. По всей стране — в том числе в регионах УрФО — отменяются массовые мероприятия. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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