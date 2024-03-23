В городах Челябинской области 23 марта появились мемориалы скорби в память по погибшим в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. В Челябинске таким мемориалом стал памятник Орленку на Алом поле, передает корреспондент URA.RU.
У подножья Орленку лежат цветы и мягкие игрушки. Там же табличка «Крокус Сити 23.03.2024». На еще одной табличке от руки написано: «Москва наши мысли с тобой. Урал скорбит. Не забудем, не простим». 24 марта акция памяти у Орленка продолжится.
В Магнитогорске жители несут цветы к монументу «Тыл фронту». В Миассе мемориал появился у знака «Я люблю Миасс».
«У стелы „Я люблю Миасс“ организован мемориал. В знак солидарности и скорби неравнодушные миасцы несут цветы и игрушки», — говорится в сообщении на официальной странице мэрии Миасса
По данным СКР в результате теракта погибли 133 человека. В числе жертв житель Челябинской области Александр Баклемашев. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем траура. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.
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