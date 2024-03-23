Армия РФ уничтожила 27 бойцов ВСУ на Запорожском направлении

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла, военный дрон
Было уничтожено три группы противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из 42-й гвардейской дивизии уничтожили три группы солдат Вооруженных сил Украины численностью более 25 человек на Запорожском направлении. Об этом рассказывает Министерство обороны РФ.

«Военнослужащие 42-й гвардейской дивизии сорвали ротации противника на Запорожском направлении», — говорится в сообщении telegram-канала минобороны. Поясняется, что противник был уничтожен расчетами БПЛА штурмовых подразделений в связке с реактивной артиллерией.

Всего на данном направлении было ликвидировано не менее 25 человек. Боевики ВСУ пытались провести ротацию своих подразделений тремя группами.

Подразделения Южной группировки войск в ходе успешных действий освободили Красное (ДНР) и улучшили тактическое положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили RT. В период с 16 по 22 марта российские войска освободили н. п. Орловка и Тоненькое (ДНР), Мирное (Запорожская область), а также железнодорожную станцию Алебастровая (ДНР).

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Российские военные из 42-й гвардейской дивизии уничтожили три группы солдат Вооруженных сил Украины численностью более 25 человек на Запорожском направлении. Об этом рассказывает Министерство обороны РФ. «Военнослужащие 42-й гвардейской дивизии сорвали ротации противника на Запорожском направлении», — говорится в сообщении telegram-канала минобороны. Поясняется, что противник был уничтожен расчетами БПЛА штурмовых подразделений в связке с реактивной артиллерией. Всего на данном направлении было ликвидировано не менее 25 человек. Боевики ВСУ пытались провести ротацию своих подразделений тремя группами. Подразделения Южной группировки войск в ходе успешных действий освободили Красное (ДНР) и улучшили тактическое положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили RT. В период с 16 по 22 марта российские войска освободили н. п. Орловка и Тоненькое (ДНР), Мирное (Запорожская область), а также железнодорожную станцию Алебастровая (ДНР).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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