Армия РФ уничтожила 27 бойцов ВСУ на Запорожском направлении

23 марта 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Было уничтожено три группы противника Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные из 42-й гвардейской дивизии уничтожили три группы солдат Вооруженных сил Украины численностью более 25 человек на Запорожском направлении. Об этом рассказывает Министерство обороны РФ. «Военнослужащие 42-й гвардейской дивизии сорвали ротации противника на Запорожском направлении», — говорится в сообщении telegram-канала минобороны. Поясняется, что противник был уничтожен расчетами БПЛА штурмовых подразделений в связке с реактивной артиллерией. Всего на данном направлении было ликвидировано не менее 25 человек. Боевики ВСУ пытались провести ротацию своих подразделений тремя группами. Подразделения Южной группировки войск в ходе успешных действий освободили Красное (ДНР) и улучшили тактическое положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили RT. В период с 16 по 22 марта российские войска освободили н. п. Орловка и Тоненькое (ДНР), Мирное (Запорожская область), а также железнодорожную станцию Алебастровая (ДНР). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные из 42-й гвардейской дивизии уничтожили три группы солдат Вооруженных сил Украины численностью более 25 человек на Запорожском направлении. Об этом рассказывает Министерство обороны РФ. «Военнослужащие 42-й гвардейской дивизии сорвали ротации противника на Запорожском направлении», — говорится в сообщении telegram-канала минобороны. Поясняется, что противник был уничтожен расчетами БПЛА штурмовых подразделений в связке с реактивной артиллерией. Всего на данном направлении было ликвидировано не менее 25 человек. Боевики ВСУ пытались провести ротацию своих подразделений тремя группами. Подразделения Южной группировки войск в ходе успешных действий освободили Красное (ДНР) и улучшили тактическое положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили RT. В период с 16 по 22 марта российские войска освободили н. п. Орловка и Тоненькое (ДНР), Мирное (Запорожская область), а также железнодорожную станцию Алебастровая (ДНР).