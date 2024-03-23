23 марта 2024

Польша направит больше военнослужащих на границы с Белоруссией

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк,  stock
Польша направит на восточную границу дополнительный контингент своих войск, заявил Владислав Косиняк-Камыш Фото:

Варшава направит на границу с Белоруссией, Россией, Литвой и Украиной дополнительный контингент своих войск. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы будем усиливать присутствие войска польского в Подляском, Люблинском, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах», — приводит слова министра агентство РАР. Для размещения военных вблизи границ России, Литвы, Белоруссии и Украины будет выделено около 250 миллионов долларов.

RT рассказывало, что власти Польши зафиксировали более 1,5 тысячи незаконных попыток проникнуть в страну из Беларуси. Для предотвращения попыток незаконного проникновения в 2022 году польские власти построили на границе защитную стену длиной 186 км и высотой 5,5 м. Польское правительство сосредоточило более 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией.

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Варшава направит на границу с Белоруссией, Россией, Литвой и Украиной дополнительный контингент своих войск. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. «Мы будем усиливать присутствие войска польского в Подляском, Люблинском, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах», — приводит слова министра агентство РАР. Для размещения военных вблизи границ России, Литвы, Белоруссии и Украины будет выделено около 250 миллионов долларов. RT рассказывало, что власти Польши зафиксировали более 1,5 тысячи незаконных попыток проникнуть в страну из Беларуси. Для предотвращения попыток незаконного проникновения в 2022 году польские власти построили на границе защитную стену длиной 186 км и высотой 5,5 м. Польское правительство сосредоточило более 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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