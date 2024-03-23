Польша направит больше военнослужащих на границы с Белоруссией

24 марта 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Польша направит на восточную границу дополнительный контингент своих войск, заявил Владислав Косиняк-Камыш Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Варшава направит на границу с Белоруссией, Россией, Литвой и Украиной дополнительный контингент своих войск. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. «Мы будем усиливать присутствие войска польского в Подляском, Люблинском, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах», — приводит слова министра агентство РАР. Для размещения военных вблизи границ России, Литвы, Белоруссии и Украины будет выделено около 250 миллионов долларов. RT рассказывало, что власти Польши зафиксировали более 1,5 тысячи незаконных попыток проникнуть в страну из Беларуси. Для предотвращения попыток незаконного проникновения в 2022 году польские власти построили на границе защитную стену длиной 186 км и высотой 5,5 м. Польское правительство сосредоточило более 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Варшава направит на границу с Белоруссией, Россией, Литвой и Украиной дополнительный контингент своих войск. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. «Мы будем усиливать присутствие войска польского в Подляском, Люблинском, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах», — приводит слова министра агентство РАР. Для размещения военных вблизи границ России, Литвы, Белоруссии и Украины будет выделено около 250 миллионов долларов. RT рассказывало, что власти Польши зафиксировали более 1,5 тысячи незаконных попыток проникнуть в страну из Беларуси. Для предотвращения попыток незаконного проникновения в 2022 году польские власти построили на границе защитную стену длиной 186 км и высотой 5,5 м. Польское правительство сосредоточило более 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией.